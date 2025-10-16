Il calciomercato Napoli ha scelto Amadou Haidara per sostituire Franck Zambo Anguissa durante la Coppa d'Africa

Calciomercato Napoli News: Franck Zambo Anguissa vicino alla permanenza

La pausa delle nazionali è servita a diverse squadre per mettere già la testa sulla sessione invernale di trasferimenti e cercare di trovare una soluzione per migliorare la rosa a disposizione dei loro tecnici o risolvere alcuni problemi che la squadra ha dimostrato di avere in questo inizio di campionato.

Tra queste c’è la squadra partenopea che per il calciomercato Napoli ha individuato la necessità di aggiungere un centrocampista che abbia caratteristiche simili ad uno dei titolari fissi e che possa andare a sostituirlo nei mesi invernali quando sarà impegnato con la nazionale.

Il giocatore in questione è Franck Zambo Anguissa che quest’anno sarà chiamato a partecipare alla Coppa d’Africa con il Camerun tenendolo lontano dalla Serie A anche per un mese, nel caso la sua squadra dovesse arrivare alle fasi finali del torneo, eventualità che il giocatore spera ma Conte e i tifosi napoletani no.

Per il centrocampista poi è pronto un rinnovo per le prossime stagioni vista la prossima scadenza nel 2026 del suo contratto e i forti corteggiamenti che ha avuto in estate da parte di club dell’Arabia Saudita e altri della Serie A come Inter e Juventus.

Calciomercato Napoli News: Amadou Haidara il clone del camerunense

L’intenzione del calciomercato Napoli per il mese di gennaio è quindi quella di trovare un giocatore con caratteristiche simili e che quindi abbini una grande forza fisica ad un’importante resistenza, queste sono importanti per realizzare la stessa tipologia di lavoro difensivo e offensivo di cui il camerunense è stato un maestro negli ultimi anni.

La scelta di Manna dovrebbe essere Amadou Haidara, centrocampista maliano di ventisette anni di proprietà del Red Bull Lipsia con un costo di 10 milioni che però potrebbe essere abbassato per la scadenza del suo contratto nel 2026.

Sul calciatore però c’è l’interesse anche di diversi club di Premier League come il Leeds e l’Aston Villa che potrebbero garantire al club tedesco un’offerta maggiore e al giocatore un ingaggio più alto di quello che sarebbe disposto ad offrire De Laurentiis, la possibilità di giocare la Champions e lottare per il campionato però potrebbero convincerlo a scegliere la Serie A.

La scelta di un calciatore africano potrebbe sembrare in controtendenza con la necessità di sostituire Anguissa per la Coppa d’Africa ma il giocatore ha spesso rifiutato di partecipare alla competizione per non lasciare il club e inoltre non è detto che il Mali partecipi, e sicuramente non a lungo come il Camerun.