Calciomercato Napoli News/ Asensio per il post Lozano, il Manchester City tenta Kim

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: ASENSIO UNA REALTÀ?

Lo scudetto da una parte, il calciomercato dall’altra: il Napoli prepara la grande festa tricolore attesa 33 anni, ma nel frattempo sta anche valutando le mosse per la prossima stagione. Una di queste porterebbe al Real Madrid: in passato la società partenopea ha pescato due giocatori come Gonzalo Higuain e Raul Albiol dai blancos, questa volta il nome giusto sembrerebbe essere quello di Marco Asensio. Ormai ventisettenne – diciamo così perché sembra ieri il momento in cui ha fatto irruzione sulla scena; il Real Madrid lo ha acquistato nel 2016 – Asensio quasi certamente non rinnoverà il contratto che lo lega alle merengues: questo significa che potrà liberarsi a parametro zero.

Mateo Retegui/ Rumors di calciomercato: l'Inter ci prova ma occhio all'Eintracht...

Chiaramente è un colpo che fa gola a Luciano Spalletti anche per la sua duttilità, potendo infatti giocare da esterno (ruolo naturale) sulle due fasce così come da finto centravanti. Destinato a una carriera straordinaria, ha pagato il grave infortunio del 2019: da quel momento, al rientro, si è trovato chiuso da Rodrygo e soprattutto Vinicius Junior, intoccabili. Il sacrificato del Napoli in sede di calciomercato, per far arrivare Asensio, sarebbe Hirving Lozano: lo stipendio del messicano, quest’anno tornato ampiamente titolare, supera il monte ingaggi e dunque è possibile un avvicendamento in estate, da capire però se per Lozano arriveranno offerte interessanti.

Berardi alla Lazio?/ Calciomercato: Sarri lo chiede, può arrivare con la Champions

KIM MIN-JAE, PERICOLO CLAUSOLA

Nel frattempo però il calciomercato Napoli deve guardarsi dagli assalti ai suoi pezzi pregiati. Con Kim Min-Jae sembra di rivivere quanto accaduto con Kalidou Koulibaly: arrivato senza troppi squilli di tromba, esattamente come il senegalese Kim si è rivelato uno straordinario difensore centrale, uno degli assoluti protagonisti dell’ormai certo scudetto partenopeo. Il Napoli vuole blindarlo, ma rischia: gli agenti del sudcoreano hanno piazzato una clausola rescissoria valida tra il primo e il 15 luglio, del valore di 40 milioni di euro ma che sale proporzionalmente al fatturato del club interessato.

Serie A, trattative di mercato condotte da agenti/ 700 mandati, c'è Juventus in testa

Tra questi c’è il Manchester City: a dire il vero Pep Guardiola non sarebbe messo malissimo potendo contare su Ruben Dias, John Stones e Aymeric Laporte, ma chiaramente una coppia centrale formata dal portoghese e Kim Min-Jae sarebbe davvero ostica da superare. Il Napoli può contare sul fatto che il centrale si trovi molto bene in città e nella squadra, ne sia subito diventato un leader e a livello di risultati abbia vinto lo scudetto e raggiunto i quarti di Champions League; magari il Manchester City in questo momento rappresenta un altro livello, ma professionalmente Kim vedrebbe di buonissimo occhio la possibilità di rimanere almeno un’altra stagione (se non di più) alle pendici del Vesuvio. Anche qui ci sarà tempo per fare le valutazioni del caso…











© RIPRODUZIONE RISERVATA