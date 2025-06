Continuano i rumors sul calciomercato Napoli. Diversi obiettivi nel mirino e il Ds Giovanni Manna valuta alcune soluzioni per rinforzare la rosa.

Calciomercato Napoli, azzurri impegnati su più fronti

Il calciomercato Napoli ha già visto due arrivi con i colpi De Bruyne e Marianucci ma il club partenopeo non ha alcuna intenzione di fermarsi e sembra pronto ad un mercato da assoluto protagonista. La priorità resta l’attacco con i nomi di Lucca e Nunez in primo piano mentre per quel che riguarda la fascia Ndoye è sempre più vicino.

Il Napoli ha promesso diversi acquisti al tecnico Antonio Conte e potrebbero arrivare rinforzi davvero in ogni reparto. Nelle ultime ore Sky Sports UK ha lanciato una bomba con il club azzurro che avrebbe presentato un’offerta di circa 30 milioni per il centrocampista del Brighton Matt O’Riley, danese ex Celtic già in passato accostato agli azzurri ed anche alla Roma.

Con la trattativa per Musah che sembra essere oramai saltata la società valuta altri nomi e O’Riley è il nome nuovo con gli inglesi che non avrebbero chiuso totalmente la porta alla cessione. A centrocampo poi anche Anguissa va verso la permanenza e quindi gli azzurri cercano un nome a centrocampo che abbia più qualità che quantità. Ma non solo perchè gli azzurri sono scatenati.

Calciomercato Napoli News, si lavora alla formula per Chiesa

Oltre a Ndoye potrebbe arrivare un altro rinforzo importante sulla fascia e il calciomercato Napoli potrebbe vedere una vera svolta per il reparto. Il club azzurro valuta alcune piste interessanti e visto le difficoltà per arrivare a un giocatore come Sancho si studiano soluzioni alternative ed una delle piste che piace maggiormente a Conte è Federico Chiesa.

L’ex esterno della Juventus è in uscita dal Liverpool e il club inglese – visto il suo pesante ingaggio – aprirebbe anche ad una cessione in prestito con diritto di riscatto. Oltre al Napoli ci sono anche Milan e Roma ma gli azzurri partono in pole visto la presenza di Conte. Parlando sempre di Juve diversa è la situazione che porta a Victor Osimhen.

Il forte bomber nigeriano è in uscita dal Napoli, ma la pista Juve sembra raffreddarsi. Il club partenopeo lo valuta tantissimo, ancora di più se devo cederlo ad una rivale come i bianconeri; e la Juve quindi deve prima piazzare Vlahovic e valuta piste più economiche sul mercato, occhio ad esempio alla pista che porta a Jonathan David.