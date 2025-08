Il calciomercato Napoli è legato prima alle cessioni e poi agli acquisti. Si lavora su più profili ed il club potrebbe regalare qualche altro botto a Conte.

Calciomercato Napoli, possibili colpi a sorpresa

Il calciomercato Napoli è tutt’altro che finito e gli azzurri lavorano per completare la rosa a disposizione di Antonio Conte. I campioni d’Italia sono probabilmente la squadra regina di questo mercato, il club ha investito già oltre 150 milioni di euro, sfruttando gli introiti della Champions League e delle cessioni di Kvara a Gennaio e di Victor Osimhen al Galatasaray in questi giorni.

Il club deve però sistemare alcune questioni relative alla lista e prima di comprare occorre cedere giocatori che non vengono ritenuti utili al progetto. In uscita c’è ad esempio Giovanni Simeone, profilo molto utile in questi anni ma ora pronto per una nuova avventura: l’argentino – figlio d’arte – andrà al Torino di Marco Baroni, gli azzurri incasseranno circa 8 milioni dalla sua cessione a titolo definitivo.

Come riporta Sky Sport nelle ultime ore occhio però al futuro di Giacomo Raspadori, giocatore che sembrava incedibile, almeno fino a qualche settimana fa. Sull’ex Sassuolo c’è il forte interesse dell’Atletico Madrid che ha si il gradimento del giocatore ma che fatica al momento a trovare la quadra con il Napoli. C’è distanza sia sulle cifre che sulla formula.

Calciomercato Napoli, Gutierrez sempre più vicino

Il calciomercato Napoli potrebbe vedere presto nuovi colpi e nelle prossime ore il club potrebbe concludere definitivamente l’affare con il Girona, sulla base di 18 milioni di euro al club spagnolo ed un contratto da 2 milioni di euro a salire per il giocatore e una clausola di rivendita a circa 45 milioni di euro. Le parti ora sono molto vicine.

Oltre a Gutierrez grandi passi in avanti per Miretti che come riporta Sportmediaset è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore azzurro. Il calciatore ha già dato l’ok e sarà probabilmente il sesto centrocampista della formazione campione d’Italia in carica, dietro poi si lavora all’accordo con la Juventus che dovrebbe formalizzarsi sulla base di 15 milioni di euro all’anno.

In caso di partenza di Raspadori occhio a rinforzi nel reparto offensivo, difficile arrivare a Lookman e sono al vaglio alternative. Nusa costa molto mentre rispunta nelle ultime ore il nome di Sancho, profilo in uscita dallo United e ormai non più in orbita Juve. Si lavora al suo profilo per 15-20 milioni di euro più ovviamente la questione ingaggio.