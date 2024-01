Calciomercato Napoli News/ Attesa l’ufficialità di Dendoncker, ecco la formula (oggi 25 gennaio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: DENDONCKER IN ARRIVO

È attesa a ore l’ufficialità del nuovo colpo del calciomercato Napoli: si tratta di Leander Dendoncker, centrocampista belga classe ’95. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto: in attesa di scoprire le cifre in un eventuale comunicato, Dendoncker è già sbarcato a Castel Volturno ma ancora non si è allenato con la squadra. Nei giorni scorsi si era detto che il suo esordio sarebbe potuto arrivare domenica contro la Lazio, anche perché il Napoli è in emergenza in mezzo con la squalifica di Fred Cajuste e André Zambo Anguissa impegnato in Coppa d’Africa; adesso però c’è chiaramente qualche dubbio sulla cosa.

Osimhen via dal Napoli?/ Calciomercato, il nigeriano chiaro: "Ho deciso il mio futuro" (23 gennaio 2024)

Intanto Dendoncker arriva dall’Aston Villa, dove si era trasferito l’anno scorso: in questa stagione però ha giocato pochissimo, davvero con il contagocce in Premier League (una sola partita che non sia stato un breve spezzone) e qualcosa in più in FA Cup e Coppa di Lega, ma siamo davvero a scampoli e dunque c’è la concreta possibilità che Dendoncker possa entrare nel progetto Napoli senza l’adeguata condizione fisica, dovendo impiegare del tempo per entrare in forma. Tempo che però i partenopei non hanno, vista la situazione in classifica e considerando che si stanno avvicinando le partite decisive della stagione.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Vitik, indizio social: è lui l'uomo per la difesa? (3 gennaio 2024)

LA CARRIERA DI DENDONCKER

Leander Dendoncker, prossimo colpo del calciomercato Napoli, aveva stregato in particolare chi scrive nel corso del Torneo di Viareggio 2013: lo aveva vinto con l’Anderlecht e, giocando davanti alla difesa, era risultato il migliore in campo nella finale stravinta contro il Milan di Bryan Cristante e Andrea Petagna. Il futuro pareva davvero luminoso per un giocatore simile, ma poi le cose non sono andate come previsto e certamente non è la prima volta: dopo cinque stagioni con la prima squadra biancomalva, Dendoncker si è trasferito in Premier League per giocare con il Wolverhampton ma il salto di qualità non è mai arrivato, pur se in generale il calciatore, che può agire anche in una difesa a tre, non ha generalmente fatto malissimo e ha anche messo insieme 32 presenze con il Belgio, giocando Europei 2021 e Mondiali in Qatar.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ L'Arsenal chiude per Kiwior, l'alternativa è Brassier (3 gennaio 2024)

Il trasferimento all’Aston Villa non ha spostato la questione: Dendoncker ha potenziale o forse è meglio dire che lo aveva, da quando era una giovane promessa dell’Anderlecht il suo livello è sostanzialmente rimasto quello. Tuttavia, al Napoli potrebbe servire: nel nuovo 3-4-3 di Walter Mazzarri, e ne facciamo un discorso tattico e non certo tattico, appare più adatto di Piotr Zielinski ad affiancare Stanislav Lobotka, ed eventualmente appunto potrebbe essere utilizzato nella difesa a tre. Staremo a vedere, intanto aspettiamo la firma.











© RIPRODUZIONE RISERVATA