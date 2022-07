CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Ballottaggio Neto-Kepa, sirene inglesi per Lozano

Calciomercato Napoli che non ha intenzione di fermarsi. Dopo le cessioni pesanti di Kalidou Koulibaly al Chelsea e di Lorenzo Insigne al Toronto, il Napoli di Luciano Spalletti ha già ampliato il proprio roster per la prossima stagione. Sulla fascia mancina è stato preso Mathias Olivera dal Getafe, che lascia la Spagna dopo 102 partite giocate. Altri acquisti sono stati Leo Ostigard dal Brighton per 5 Mln di base fissa più 3 Mln di bonus ed il colpo georgiano Khvicha Kvaratskhelia, preso per 10 Mln oltre che il riscatto della diga in mezzo al campo Zambo Anguissa per 15 Mln dal Fulham.

Calciomercato del Napoli che attende ancora di conoscere il futuro di Andrea Petagna sempre più diretto in direzione Monza dal duo Galliani e Berlusconi che lo hanno avuto nei primi anni di Milan nelle giovanili. Come vi avevamo prontamente annunciato ieri, per il ruolo di vice Osimhen, si studia la situazione legata al Cholito Giovanni Simeone, ma anche del calciatore scuola Barcellona Gerard Deulofeu. Due giocatori che farebbero molto comodo a Luciano Spalletti in vista della prossima stagione. Vicinissimo, mancano solamente gli ultimi dettagli, invece, per il sudcoreano Kim Min Jae. E se il reparto difensivo, con l’arrivo del sudcoreano, sembra completo, non si può dire lo stesso della porta. La cessione di Ospina, uno dei migliori della scorsa stagione, lascia il solo Alex Meret come difensore dei pali del Napoli.

Calciomercato Napoli: trattativa Neto

Per i pali, secondo quanto riporta oggi Mundo Deportivo, quotidiano spagnolo, si aprono le porte per Neto al Napoli. Il portiere brasiliano non rientrerebbe più nei piani di Xavi, tecnico blaugrana, per la prossima stagione. Il portiere avrebbe già rifiutato la proposta spagnola del Celta Vigo ma, vista non la centralità del portiere nel progetto Barcellona, sembra poter essere interessato ad una trattativa verso il Napoli. La possibilità di giocare la Champions League è sicuramente allettante, vedremo se nelle prossime ore ci potrà essere un’accelerata dei partenopei nei confronti del portiere in scadenza 2023.

Per Neto non sarebbe la prima volta in Italia: arrivato a Firenze nel 2010 per una cifra di 3.5 Mln dall’Atletico Paranaense, fatica a prendersi il posto da titolare nella formazione toscana collezionando nei primi due anni solamente 14 apparizioni in tutte le competizioni. La svolta nella stagione successiva dove guadagna fiducia e posto da primo portiere. Da lì due stagioni ad alti livelli con la Fiorentina e trasferimento alla Juventus. Esperienza juventina che dura appena due anni con il passaggio al Valencia, in Spagna. Ritrovata la fiducia e la costanza persa, con il Valencia realizza due ottime stagioni grazie alle quali guadagna il pass per la firma con il Barcellona, squadra con la quale milita tutt’ora, ma con la quale sembra essere in rotta di collisione. Napoli lo aspetta.

Calciomercato Napoli: anche Kepa nel mirino

Non solo Neto per i pali del Napoli. I partenopei stanno studiando il colpo dal Chelsea per Kepa. L’estremo difensore spagnolo, ormai chiuso dall’ascesa di Mendy, potrebbe passare al Napoli. La chiave, anche qua, è la partecipazione del club campano in Champions League che potrebbe portare il portiere a sposare la causa Napoli. A lanciare la notizia dell’interessamento di Kepa da parte del Napoli, il giornale Marca: il contratto del portiere spagnolo con il Chelsea è ancora lungo (tre anni) ma c’è ottimismo per portarlo in Italia con una offerta che tratti il prestito secco del giocatore, anche alla luce dei buoni rapporti con il club di Londra (Jorginho e Koulibaly).

Il Chelsea, però, non vuole perdere Kepa così facilmente: basti pensare all’acquisto di circa 80 Mln investito sull’ex Athletic Bilbao. Per lui, 28 anni da compiere ad ottobre, 95 presenze nelle prime due stagioni contro le sole 19 delle ultime due annate inglesi. Un calo abbastanza importante e drastico per il portiere della Spagna, assente trai pali delle furie rosse dal 2020. Napoli più che una semplice piazza di rivincita per il portiere che in Italia potrebbe tornare nuovamente ai livelli espressi da giovane, nei primi anni di carriera con i baschi dell’Athletic Bilbao.

Calciomercato Napoli: Hirving Lozano prossimo alla cessione?

Mercato in entrata che si muove, ma per ogni colpo c’è bisogno di un’uscita. Il Napoli ha ricevuto un interesse dall’Inghilterra da parte del West Ham che vorrebbe ampliare il proprio blocco offensivo con l’arrivo del messicano ex Psv. Lo scoglio più importante sarebbe quello legato allo stipendio del giocatori: circa 5 Mln di euro a stagione. Arrivato dal Psv per la cifra di 40 Mln, il messicano ha mai brillato realmente sotto il Vesuvio. Esordio in campionato con gol contro la Juventus e poi tanti alti e bassi in maglia Napoli per un giocatore capace di giocare sia a destra che a sinistra nelle posizioni più offensive del campo. La prima stagione si chiuse con 4 centri; decisamente migliore la seconda con 11 squilli. Terza stagione, l’ultima al momento in ordine temporale, passo indietro con 5 gol.

Una cessione che potrebbe portare il Napoli a dover operare anche sul versante offensivo con Deulofeu che conosce bene la posizione di ala sinistra nello scacchiere di Spalletti (4-2-3-1). Previsto poi più spazio per Matteo Politano ma anche per il georgiano Khvicha Kvaratskhelia, oltre che per il già presente Eljif Elmas. Si attendono nuovi sviluppi ma Lozano non è considerato incedibile dal Napoli di Aurelio De Laurentiis e se il West Ham dovesse fare sul serio, allora il Napoli sarà costretta ad intervenire sul mercato offensivo per sopperire alla mancanza di un esterno ad entrambe le fasce.

