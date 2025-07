Calciomercato Napoli News: il difensore arriva dal Bologna e si unirà al ritiro di Dimaro. Capitolo Osimhen: il Galatasaray si avvicina (18 luglio 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ECCO BEUKEMA!

Il calciomercato Napoli accoglie Sam Beukema. Il difensore del Bologna, dopo qualche giorno di trattativa, può finalmente vestire la maglia Azzurra come da sua richiesta. L’entourage del calciatore ha spinto parecchio affinché si avverasse questa trasferimento.

Questa mattina, venerdì 18 luglio 2025, il calciatore è arrivato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche. Si tratta del secondo acquisto in difesa dopo Marianucci, a cui vanno aggiunti i già presenti Buongiorno, Rrahmani e Juan Jesus.

Calciomercato Napoli News/ Per Anguissa si muove il Sunderland, Zerbin con Simeone al Pisa (17 luglio 2025)

Ora Beukema, come chiesto da Antonio Conte alla società, raggiungerà il tecnico leccese a Dimaro dove si sta svolgendo la prima parte del ritiro partenopeo. Un altro tassello che alza il valore qualitativo della rosa del Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, OSIMHEN-GALATASARAY: CI SIAMO

Il calciomercato Napoli non si ferma qui e ora la priorità è quella di cedere Victor Osimhen. Aurelio De Laurentiis non vuole portarla ancora per le lunghe e ha fissato una deadline al Galatasaray da rispettare per finalizzare l’accordo.

Calciomercato Napoli News/ Ndoye sembra più vicino, ma resta in piedi l'alternativa (oggi 17 luglio 2025)

Il patron azzurro vuole 40 milioni subito e la garanzia di riceverne 30 in futuro, aggiungendo inoltre una clausola “anti-Italia” che serve per vietare la cessione del calciatore dal Galatasaray a qualsiasi squadra italiana.

Dopodiché si lavorerà per un altro addio, sempre in attacco, questa volta che riguarda Giovanni Simeone. L’ex Verona e Genoa è arrivato al capolinea della sua avventura al Napoli e il Pisa avrebbe alzato l’offerta per accaparrarselo.