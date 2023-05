Calciomercato Napoli News/ Bijol-Samardzic, si lavora al doppio colpo dall’Udinese

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: DOPPIO COLPO DALL’UDINESE

Archiviato lo scudetto, naturalmente Aurelio De Laurentiis non perde tempo: il calciomercato Napoli, aspettando di scoprire se effettivamente Cristiano Giuntoli lascerà vacante il ruolo di direttore sportivo e Luciano Spalletti allenerà ancora la squadra, è già al lavoro per rinforzare una rosa che quantomeno sarà chiamata a provare il bis. Come riportato da Valter De Maggio, l’asse con l’ex Pierpaolo Marino starebbe producendo un doppio colpo dall’Udinese: potrebbe arrivare da qui il sostituto di Kim Min-Jae, parliamo infatti dello sloveno Jaka Bijol che si è dimostrato uno dei migliori difensori del nostro campionato, per di più con la capacità di giocare anche davanti alla difesa all’occorrenza.

Questo sarebbe il nome a sorpresa del calciomercato Napoli; l’altro invece viene trattato da più tempo e risponde a Lazar Samardzic. Classe 2002, tedesco ma naturalizzato serbo, nell’Udinese gioca dal 2021: già nella passata stagione si era messo in luce, ma la definitiva affermazione è arrivata quest’anno sotto la guida di Andrea Sottil, che lo ha reso un titolare inamovibile sulla mezzala. Con questi due colpi il Napoli si garantirebbe senza ombra di dubbio due ottime alternative nella rosa, ma non è affatto detto (appunto) che Bijol e Samardzic non vengano presi in considerazione per la formazione titolare. Staremo a vedere…

SI LAVORA PER KOOPMEINERS

Sempre parlando di centrocampo, il calciomercato Napoli già da qualche settimana starebbe trattando con l’Atalanta per l’ingaggio di Teun Koopmeiners, che ha avuto un’ottima stagione (sia pure con qualche calo) e ormai fa stabilmente parte della nazionale olandese. Un calciatore che può fare la mezzala o stazionare in una cerniera a due, come anche più avanti per giostrare da trequartista; non è certo un caso che l’Atalanta lo valuti parecchio, la richiesta iniziale da parte della Dea sarebbe infatti di 30 milioni di euro. Il Napoli sta lavorando su due fronti: sondare la disponibilità di Koopmeiners a vestire la maglia partenopea (con la possibilità di tornare in Champions League) e abbassare il prezzo.

Per quanto riguarda il primo tavolo, attualmente il centrocampista olandese guadagna 2 milioni l’anno e il Napoli porterebbe questo ingaggio a 2,5, aumento non sensibile ma comunque importante; sul secondo fronte invece l’Atalanta potrebbe anche essere disposta a concedere uno sconto, ma bisognerà valutare in che coppa andrà a giocare e soprattutto se eventualmente gli orobici riusciranno a trovare un sostituto per Koopmeiners. Sicuramente prima che il campionato finisca non arriveranno notizie concrete, ma poi la trattativa per questo calciatore olandese potrebbe decisamente entrare nel vivo.











