CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: NUOVA IDEA PER LA PORTA

Spunta un’idea del calciomercato Napoli per quanto riguarda il ruolo di portiere: bisogna specificare che al momento sembrerebbero avviate le trattative per il rinnovo di Alex Meret (che se lo è guadagnato sul campo), ma non c’è ancora una firma ufficiale e dunque, almeno nei fatti, il friulano rimane in scadenza di contratto, obbligando il Napoli a guardarsi intorno alla ricerca di un sostituto a meno che, naturalmente, questo sostituto sia Elia Caprile, attualmente in prestito al Cagliari (scambio con Simone Scuffet) che però sembra non essere preso in considerazione in maniera concreta.

Ecco perché il calciomercato Napoli avrebbe puntato Vanja Milinkovic-Savic: coetaneo di Meret, ormai esperto nella nostra Serie A perché vi gioca ininterrottamente dal 2020, quando è tornato al Torino dopo l’esperienza in Belgio.

Con i granata era stato secondo portiere nel 2017-2018 – il titolare era Salvatore Sirigu – e poi aveva avuto sporadiche apparizioni tra Spal e Ascoli; nel Torino è riuscito a imporsi prendendosi anche la maglia della nazionale serba, il problema per il Napoli è che anche tanti club di Premier League lo vorrebbero e tra questi magari il Manchester United, in cui Milinkovic-Savic ha militato per sei mesi tra il giugno 2015 e il gennaio 2016 senza però giocare una partita ufficiale agli ordini di Louis Van Gaal, che come titolare nel ruolo aveva un certo David De Gea. Il costo della clausola rescissoria per il portiere serbo è di 20 milioni di euro, per un estremo difensore certamente una somma non indifferente.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, LE ALTERNATIVE A MILINKOVIC-SAVIC

Come già detto il calciomercato Napoli punta un portiere anche se con Alex Meret si procede verso il rinnovo: qualora però con lui si dovesse arrivare alla rottura (naturalmente può sempre succedere), quali potrebbero essere altri candidati nel ruolo? Di Elia Caprile abbiamo parlato: il Cagliari sembrerebbe del tutto deciso a riscattarlo, allora una soluzione potrebbe essere Simone Scuffet che però al Napoli è arrivato in prestito secco, anche se ovviamente potrebbe rappresentare una pedina schierabile dagli isolani per avere uno sconto sul riscatto di Caprile.

Dal calciomercato Napoli “esterno” le soluzioni sono naturalmente molteplici, almeno come ipotesi: finora Antonio Conte si è sempre trovato nella situazione di “ereditare” un portiere dovunque sia andato ad allenare. Gigi Buffon nella Juventus, Samir Handanovic nell’Inter, adesso Meret nel Napoli: dovesse investire su qualcuno, la domanda è se andrebbe su un talento di casa nostra o uno straniero.

Per dire: Gianluigi Donnarumma potrebbe e dovrebbe lasciare il Psg anche se il suo stipendio non autorizza facili operazioni di calciomercato, in alternativa si potrebbe provare a riportare in Italia Guglielmo Vicario sfruttando anche le difficoltà attuali del Tottenham, ma gli Spurs si sono messi in casa un gioiello e difficilmente lo lasceranno andare a cuor leggero. Dal campionato italiano le suggestioni non mancano: da Wladimiro Falcone a Maduka Okoye che sta facendo molto bene nell’Udinese, passando magari per Zion Suzuki del Parma. Si vedrà, per ora la priorità del Napoli è rinnovare Meret.