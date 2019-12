Calciomercato Napoli news/ Boga piace molto, ma il Sassuolo fa resistenza

A pochi giorni dall’apertura ufficiale delle trattative, un nome per il calciomercato Napoli è quello di Jeremie Boga, esterno offensivo franco-ivoriano classe 1997 attualmente al Sassuolo. L’agente di Boga a più riprese ha dichiarato che Napoli sarebbe sicuramente una destinazione gradita, ricambiando le attenzioni espresse dalla società partenopea, ma tutto dipende dal Sassuolo, che non sembra intenzionato a lasciar partire già a gennaio un giocatore fondamentale per la squadra neroverdi allenata da Roberto De Zerbi. Molto interessanti a tal proposito sono le parole dell’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, che rilasciando un’intervista per la Gazzetta di Modena ha fatto il punto sulle trattative di calciomercato per gennaio: “Uscite? Abbiamo fatto investimenti economici importanti, i nostri gioielli restano qui. Siamo undicesimi, c’è spazio e tempo per risalire la classifica anche se rimane l’amarezza per i tanti punti buttati via per colpa nostra. Non è il caso di fare drammi o disfattismo. Giochiamo un buon calcio e alla fine sono convinto che troveremo un equilibrio nei risultati”. Nessun riferimento diretto a Boga, ma è chiaro che uno dei giocatori più importanti per il Sassuolo non sarà facile da portare via a gennaio. Di conseguenza al momento sembra proprio che Jeremie Boga a gennaio non si muoverà da Reggio Emilia e continuerà almeno fino a fine stagione con la maglia del Sassuolo, anche se da qui al 31 gennaio eventuali rilanci da parte del Napoli potrebbero mutare il quadro della situazione.

