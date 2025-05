CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PASSI AVANTI PER DE BRUYNE

Il calciomercato Napoli, così come per diverse squadre importanti del massimo campionato, passerà dalla scelta dell’allenatore per la prossima stagione, con la permanenza di mister Antonio Conte in dubbio nonostante lo Scudetto appena vinto. Il tecnico leccese potrebbe infatti non essere pienamente d’accordo con il patron Aurelio De Laurentiis in merito alle mosse da attuare in entrata ed in uscita quest’estate al fine di sistemare l’organico a disposizione per la prossima ragione. Questo aspetto ha portato quindi ad accostare ai partenopei i nomi di alcuni allenatori per sostituire l’ex centrocampista e tra questi spicca il profilo di Massimiliano Allegri.

Un elemento che potrebbe in ogni caso convincere mister Conte a restare ai piedi del Vesuvio, piuttosto che tornare alla Juventus come si vocifera in questi giorni, sarebbe il tesseramento di Kevin De Bruyne, trentatreenne belga in uscita dal Manchester City.

Il fantasista ex Chelsea avrebbe rifiutato altre eventuali nuove destinazioni per sposare il progetto napoletano dove ritroverebbe il compagno di Nazionale Romelu Lukaku, uno dei grandi protagonisti della vittoriosa cavalcata di quest’anno. Secondo i rumors del calciomercato Napoli, l’entourage del calciatore dovrebbe definire nelle prossime ore i dettagli del contratto che lo legherà agli azzurri per due stagioni a 5,5 milioni di euro a stagione ed è dunque attesa l’ufficialità dopo le visite mediche il prossimo 2 giugno.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, TAYLOR E FERGUSON NEL MIRINO

L’ex capitano del City non dovrebbe in ogni caso essere l’unico volto nuovo in arrivo per il calciomercato Napoli in estate. Il futuro del centrocampista André-Frank Zambo Anguissa sembra essere in discussione visto l’emergere dell’interesse nei suoi confronti espresso da alcune società sia nel Regno Unito che in Arabia Saudita. Se il camerunense dovesse salutare gli azzurri, i dirigenti dovranno rimpiazzarlo in maniera adeguata ed il profilo più seguito in questo senso pare essere quello di Lewis Ferguson del Bologna.

Il venticinquenne vice-capitano dei Felsinei troverebbe il compagno di Nazionale Scotta McTominay tra le file dei partenopei e c’è anche un altro nome parecchio gettonato per la mediana partenopea. Il direttore sportivo Giovanni Manna sarebbe infatti attento anche a piste che porterebbero a calciatori militanti in campionati stranieri come quello olandese, valutando nello specifico Kenneth Taylor dell’Ajax di mister Farioli. L’olandese piace come lo scozzese sebbene la richiesta per il suo cartellino si aggiri intorno ai 25/30 milioni di euro.