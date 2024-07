Calciomercato Napoli news/ Buongiorno vicino, c’è l’ok del giocatore. Gaetano in partenza (7 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: GIOVANI IN USCITA

Il calciomercato del Napoli continua a muoversi in uscita. Tra i giocatori nella lista di partenza, per il club partenopeo c’è anche Gianluca Gaetano, che potrebbe tornare al Cagliari. Il club rossoblù vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo dopo il prestito della passata stagione: le parti proseguono con i dialoghi e con la volontà di chiudere l’affare quanto prima, anche se non manca la concorrenza. Sul classe 2000, infatti, c’è l’interesse del Parma di Pecchia, che vorrebbe portarlo in Emilia per rinforzare la squadra in vista dell’imminente Serie A, come spiega il Corriere dello Sport. La squadra più accreditata, però, resta appunto il Cagliari, club che Gaetano conosce bene e viceversa: un matrimonio che potrebbe chiudersi a breve con la soddisfazione di entrambe le parti.

Sempre nel calciomercato in uscita, il Napoli potrebbe cedere per qualche mese in prestito Giuseppe Ambrosino, finito nel mirino di vari club di Serie B tra cui il Frosinone. Il club Ciociaro, dopo aver “ospitato” Walid Cheddira nella scorsa stagione, potrebbe concludere un nuovo affare con la squadra azzurra: il classe 2003 piace molto al tecnico Vivarini, che lo ha già allenato a Catanzaro, ma anche al direttore sportivo Angelozzi. L’affare potrebbe concludersi a breve con un prestito del giovane talento in Ciociaria.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: VICINO L’ARRIVO DI BUONGIORNO

Per quanto riguarda il calciomercato in entrata, il Napoli è vicino all’accordo con il Torino per Alessandro Buongiorno, priorità di Antonio Conte per la difesa. Proprio il tecnico ha già chiamato il difensore, ottenendo il suo ok definito: mancano ormai pochissimi dettagli legati a bonus e premi e poi l’affare dovrebbe concludersi. Il club granata ha già perso una serie di difensori: Lovato non è stato riscattato, Djidji è rimasto svincolato, Rodriguez non ha rinnovato il contratto e Schuurs è ancora fermo per infortunio: potrebbe così arrivare un nuovo difensore, molto probabilmente il brasiliano Igor, centrale ex Fiorentina oggi al Brighton.











