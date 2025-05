CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: ANGUISSA AI SALUTI

Il calciomercato Napoli si prepara, stando alle indiscrezioni riportate da Il Mattino, un suo pezzo pregiato. Dopo quattro stagioni dovrebbe infatti essere arrivata ai titoli di coda l’avventura partenopea di Frank Zambo Anguissa: ricordiamo che al camerunese era stato automaticamente prolungato il contratto per un’altra stagione, dunque fino al 2026, ma i piani del Napoli sarebbero ora quelli di un addio. Su Zambo Anguissa c’era il Chelsea, e il centrocampista avrebbe voluto trasferirsi in Premier League; tuttavia i Blues starebbero tentennando, non del tutto convinti di questa operazione di calciomercato, e così sul calciatore sarebbe piombato nel frattempo l’Al Hilal, pronto a versare nelle casse del Napoli 25 milioni di euro per accaparrarselo.

Il quotidiano, come altri organi di stampa, riporta che Giovanni Manna avrebbe preso atto della cosa e che l’entourage di Zambo Anguissa sarebbe già in trattativa con il club dell’Arabia Saudita: siamo forse ancora alle prime schermaglie e questa dovrebbe essere la prima offerta per il camerunese, ora la palla passa nelle mani del calciomercato Napoli che dovrà stabilire se la proposta economica sia già valida oppure si debba andare al rialzo. Una cosa appare certa: il calciomercato partenopeo avrebbe messo nei piani la cessione di Zambo Anguissa, elemento fondamentale per la vittoria dello scudetto ed eventualmente anche per il tricolore di questa stagione, avendo segnato 6 gol in campionato con un rendimento molto spesso sopra le righe.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: ANCHE OSIMHEN VERSO L’ARABIA

Non solo Zambo Anguissa lega il calciomercato Napoli alla Saudi Pro League, anche Victor Osimhen potrebbe presto finire a giocare in quel campionato. In questo caso non è ancora chiara la squadra: vale a dire, di mezzo ci sarebbe sempre il fondo Pif (che ha acquisito anche il Newcastle) che però controlla ben quattro club, tra questi anche l’Al Hilal e poi Al Ittihad, Al Nassr (dove gioca Cristiano Ronaldo) e Al Shabab, le notizie riportano che l’interesse concreto per Osimhen sarebbe innanzitutto da parte del fondo che vorrebbe gestirlo per poi stabilire dove andare a farlo giocare, cosa che potrebbe essere un dettaglio.

Per l’attaccante nigeriano ci sarebbe la volontà di pagare la clausola rescissoria da 75 milioni di euro: avevamo parlato di come Aurelio De Laurentiis la potesse abbassare esclusivamente per il calciomercato estero, ma la cifra potrebbe essere versata in toto. Su Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray, è forte anche la Juventus che ne vorrebbe fare il centravanti titolare per la prossima stagione; il Napoli invece ha stabilito che il nigeriano non rientri più nei piani futuri, quasi certamente se Antonio Conte dovesse rimanere come allenatore ma probabilmente anche con un nuovo tecnico. Intanto l’Arabia Saudita avanza, e con Zambo Anguissa e Osimhen potrebbe realmente piazzare un doppio colpo dal Napoli, tornando a fare affari nella nostra Serie A.