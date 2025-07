Il calciomercato Napoli si sta occupando della cessione di Victor Osimhen. Milan Skriniar può essere l'aggiunta in difesa

Calciomercato Napoli News: in difesa può arrivare Milan Skriniar

Gli azzurri di Antonio Conte hanno finalmente raggiunto l’accordo che porta in Italia Noa Lang, andando così a riempire il vuoto lasciato da Kvaratskhelia nel mese di gennaio e mai riempito da De Laurentiis, rischiando così anche di portare il tecnico campione d’Italia alle dimissioni dopo solo un anno. Il calciomercato Napoli ora può concentrarsi sulle operazioni in uscita, soprattutto quella di Osimhen, per poi buttarsi totalmente nella ricerca di un difensore centrale che metta in discussione il ruolo dei titolari e di un terzino destro che sia il futuro della squadra.

La scelta del difensore potrebbe ricadere su Milan Skriniar che dopo il prestito al Fenerbahce nella seconda metà di stagione è tornato a Parigi dove però non troverà spazio, vista anche la volontà dei parigini di andare sul mercato per acquistare un giocatore in quel ruolo. Lo slovacco è ai margini del progetto da quasi due anni e spinge per tornare in Italia e farlo andando a giocare con Antonio Conte tanto da essersi offerto direttamente al tecnico, unico scoglio è l’età avanzata e l’ingaggio che fanno preferire a Manna un calciatore come Beukema, nonostante le richieste elevate del Bologna.

Calciomercato Napoli News: Victor Osimhen vicino al ritorno in Turchia

Nei giorni scorsi invece il calciomercato Napoli sembra aver aperto alla possibilità di accettare una cifra inferiore rispetto a quella voluta per il trasferimento di Victor Osimhen che fino a questo momento sembra aver attirato l’attenzione solo di Galatasaray, Al Hilal e Juventus. Sono proprio i turchi ad essersi mossi in maniera più convincente e ad aver contattato gli azzurri per la cessione del nigeriano che sperano di riuscire a concludere entro la fine della settimana, il giocatore sperava un interesse dalla Premier League che però non è mai arrivato, neanche per delle semplici informazioni.

A seguire l’attaccante nigeriano dovrebbe essere uno degli acquisti del Napoli campione d’Italia guidato da Rudi Garcia, il centrocampista svedese di venticinque anni Jens Cajuste, la retrocessione dell’Ipswich Town non ha portato al suo riscatto ma il suo futuro è certamente lontano dall’Italia. Sul giocatore si è infatti avventato il Besiktas che ha proposto a Manna una soluzione simile a quella degli inglesi, ovvero un prestito oneroso di 1 o 2 milioni con un diritto di riscatto fissato a 10, portando così ad una cifra complessiva di 12 milioni che non risulterebbe come minusvalenza.