CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: PAIXAO NON ARRIVA

Uno dei temi più caldi del calciomercato Napoli è quello che riguarda l’esterno sinistro alto: da quando Khvicha Kvaratskhelia ha salutato tutti, firmando per il Psg, si sono aperti i casting per trovare uncalciatore altrettanto decisivo o comunque in grado di non far rimpiangere troppo il georgiano. Sappiamo bene che il calciomercato di gennaio ha portato in dote Noah Okafor, con problemi fisici e utilizzato pochissimo; Antonio Conte ha dunque utilizzato David Neres sulla fascia meno preferita, ma anche l’ex Ajax si è fermato e non si può pensare, per il prossimo anno, che sia sempre lui a tirare la carretta rappresentando il titolare indiscusso.

Così, il calciomercato Napoli cerca un altro elemento su quella corsia e uno dei profili sulla lista era quello di Igor Paixao, che gioca nel Feyenoord e si è reso protagonista di un’ottima stagione. Il costo è anche abbordabile, si parla di 25 milioni di euro, tuttavia Giovanni Manna l’avrebbe scartato – per il momento – a causa di un fisico non dirompente e giudicato inadatto, oltre al fatto che essendo brasiliano Paixao occuperebbe uno slot per gli extracomunitari. Dunque si andrà a caccia di un altro profilo, possiamo comunque dire che l’esterno del Feyenoord rimane sullo sfondo e potrebbe venire preso in considerazione più avanti.

GATTI RINNOVA, ADDIO AL NAPOLI?

Un altro obiettivo che il calciomercato Napoli persegue da tempo è quello del difensore centrale: a gennaio la società ha provato ad andare all in su Pietro Comuzzo dopo aver incassato il no di Danilo – tornato in Brasile – ma alla fine il giovane è rimasto alla Fiorentina anche se da quel momento è stato utilizzato sempre meno da Raffaele Palladino. Comuzzo ovviamente rimane un obiettivo per l’estate, perché le cose possono cambiare e anche il fatto che la seconda parte di stagione sia stata meno brillante potrebbe portare la Fiorentina a rivedere le proprie pretese, sempre che intenda vendere il calciatore.

Intanto sembrerebbe essersi allontanato un altro profilo che piaceva molto al Napoli, ovvero quello di Federico Gatti: certamente sarebbe stato un ottimo colpo affiancare il difensore della Juventus, già nel giro della nazionale, ad Alessandro Buongiorno ma Gatti, attualmente ai box per infortunio, ha deciso di legare la propria carriera ai bianconeri e, come ha riportato Fabrizio Romano, si appresta a firmare il rinnovo del contratto fino al 2030, con tanto di aumento dell’ingaggio. Questo naturalmente non significa che automaticamente Gatti sia fuori dai radar e non possa essere acquistato dal Napoli, ma per ora la pista si fa decisamente più fredda.