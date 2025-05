CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DOPO SEI MESI SI CERCA L’EREDE DI KVARA

Smaltita la sbornia Scudetto per il Napoli è ora tempo di riorganizzarsi in vista della prossima stagione. Infatti, nonostante il traguardo raggiunto, la rosa messa a disposizione di Antonio Conte è tutto fuorchè priva di lacune e difetti, su cui sarà necessario intervenire in questa sessione di mercato. Il buco più grande è senza dubbio quello lasciato questo inverno da Khvicha Kvaratskhelia, partito in direzione Parigi e mai adeguatamente sostituito. Al suo posto infatti si sono alternati nel corso del girone di ritorno Raspadori e Spinazzola, delle ali adattate a cui sarà necessario aggiungere un vero attaccante con caratteristiche simili a quelle del georgiano.

Il profilo che risponderebbe all’identikit del calciomercato Napoli sarebbe quello di Antoine Semenyo, ala classe 2000 in forza al Bournemouth. Il prezzo dell’esterno offensivo si aggirerebbe fra i 30 e i 35 milioni di euro, e sul ghanese ci sarebbe forte la concorrenza dell’Arsenal e quella dell’Al Nassr, che avrebbe individuato in Semenyo il sostituto di Cristiano Ronaldo.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, CHI È ANTOINE SEMENYO

Antoine Semenyo sarebbe quindi il primo nome sulla lista del calciomercato Napoli per rinforzare l’attacco azzurro. Di origini ghanesi ma nato e cresciuto in Inghilterra, Semenyo è un attaccante classe 2000 esploso nel corso di questa stagione con la maglia del Bournemouth. Centravanti brevilineo, agile e veloce, si è distinto oltre che per le qualità tecniche anche per la sua duttilità, può giocare infatti come prima e seconda punti, ma il suo posto nel Bournemouth se l’è ritagliato come ala sinistra, proprio il ruolo in cui giocherebbe al Napoli. Nel corso di questa stagione è stato il secondo miglior realizzatore e il secondo miglior assistman della squadra, con 11 reti segnate e 5 assist serviti ai propri compagni.

Cresciuto nelle giovanili del Bristol City, dopo una lunga serie di prestiti fra League Two e League One trova finalmente il suo spazio in Championship nel 2020 con la maglia del Bristol City, fino a guadagnarsi la chiamata in Premier League nel gennaio del 2023. Dopo le ottime cose fatte vedere nel corso della scorsa stagione si è definitivamente affermato al Bournemouth nel corso di questa stagione, guadagnandosi i gradi di leader in una delle squadre rivelazione di questa Premier League. Dopo l’esordio nel 2022 si è inoltre ritagliato rapidamente un posto da titolare nella nazionale ghanese, con cui ha giocato i Mondiali 2022 e la Coppa d’Africa 2023.