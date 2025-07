Il calciomercato Napoli continua la trattativa con Dan Ndoye. Walid Cheddira libera uno spazio in attacco

Calciomercato Napoli News: cessione vicina per Walid Cheddira

Gli azzurri di Antonio Conte sono scesi in campo nella giornata di ieri per la prima amichevole della preparazione dove si sono scontrati con l’Arezzo, squadra di Serie C, che a sorpresa ha portato a casa la vittoria per 2-0 contro i campioni d’Italia che avevano però in campo diverse seconde linee.

Calciomercato Roma News/ Ufficiale l’arrivo di Ferguson, Deossa l’alternativa di Rios (23 luglio 2025)

La prestazione della squadra però ha fatto muovere il tecnico pugliese che chiede al calciomercato Napoli di concludere gli ultimi colpi che vadano a completare la rosa, soprattutto nel reparto offensivo, e a liberarsi di quei giocatori che non rientrano più nei piani della società.

Dopo l’addio di Osimhen a lasciare sarà un altro giocatore dell’attacco napoletano, ma a differenza di quello che in molti si sarebbero aspettati, non sarà Simeone ma l’attaccante marocchino di ventisette anni Walid Cheddira che è tornato in azzurro dopo il prestito all’Espanyol dello scorso anno.

Diretta/ Milan Arsenal (risultato 0-0) streaming video tv: ancora nessun gol! (oggi 23 luglio 2025)

Nell’ultima stagione con la squadra di Barcellona ha giocato solamente 22 partite nelle quali ha segnato 1 gol e fornito 1 assist ma nonostante questo dopo due anni lascerà il Napoli per volare in Grecia a titolo definitivo al Paok Salonicco pronto a pagare i 2,5 milioni del suo valore

Calciomercato Napoli News: Dan Ndoye è sempre il primo obiettivo

Per chiudere il reparto offensivo il calciomercato Napoli non vuole rinunciare al suo primo obiettivo, lo svizzero Dan Ndoye che nonostante abbia già dato la sua parola al Nottingham Forest non rifiuterebbe anche il passaggio alla squadra campione d’Italia dove potrebbe anche trovare un allenatore di primissimo livello.

Calciomercato Juventus News/ Scambio di terzini con il Porto, per Sancho servono cessioni (23 luglio 2025)

I partenopei inoltre hanno continuato a mantenere i rapporti con il Bologna e ora hanno proposto un’offerta da 9 milioni di parte fissa, 26 milioni di riscatto obbligatorio e 5 milioni di bonus di squadra e individuali facilmente raggiungibili

Le alternative all’esterno rossoblù possono essere diverse ma l’opportunità più grande che offre il mercato sarebbe quella di Federico Chiesa che ha richiesto di lasciare il Liverpool per tornare in Italia e che a Napoli potrebbe essere un jolly per le due fasce ma anche un’arma dalla panchina a gara in corso.

L’ingaggio dell’ex Juventus però è molto importante e per questo gli azzurri chiederebbero un prestito secco o con diritto di riscatto con la partecipazione dei reds nel pagamento di parte dello stipendio per ridurre il peso del giocatore e agevolare così il suo ritorno in Serie A.