CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, E’ RASPADORI IL RICONFERMATO

Il calciomercato Napoli è alle prese con diversi nodi da sciogliere così da migliorare la rosa che ha vinto lo Scudetto 2024/2025. Il reparto più chiacchierato pare essere quello avanzato, dove continua a tenere banco il caso legato alla partenza di Victor Osimhen, che non proseguirà la carriera ai piedi del Vesuvio anche se non è chiaro dove potrebbe andare a giocare il prossimo anno.

L’imminente tesseramento di Noa Lang, in arrivo dal PSV di Eindhoven, fa ben sperare almeno per il ruolo di esterno offensivo ma bisogna sistemare un paio di situazioni interne legate a due calciatori il cui futuro al Napoli sembra essere messo in discussione dai rumors in questi frenetici giorni di trattative. Stiamo parlando di Giacomo Raspadori e di Giovanni Simeone, pedine importanti nella conquista dei due Scudetti napoletani ottenuti in tre anni.

L’Azzurro dovrebbe però essere riconfermato nell’organico della nuova stagione anche per volere dello stesso allenatore Antonio Conte. Niente da fare dunque per mister Maurizio Sarri, che lo avrebbe accolto volentieri nella sua Lazio. L’argentino potrebbe invece salutare i compagni e vivere una nuova avventura altrove, visto l’interesse manifestato nei suoi confronti da almeno un paio di società.

Il Cholito, che come il compagno è molto amato dalla tifoseria, sarebbe finito nel mirino di due squadre, una in Serie A ed un’altra militante nel campionato spagnolo. Il ventisettenne potrebbe infatti finire al Siviglia sotto la guida del tecnico Matias Almeyda, che ha giocato in Serie A e pure insieme al padre Diego. L’alternativa è rappresentata dal neo promosso Pisa, desideroso di mettere a segno un colpo rilevante al fine di puntare alla salvezza.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, RAFA MARIN VERSO IL VILLARREAL

Aspettando di capire quali saranno le prossime mosse del calciomercato Napoli in attacco, il direttore sportivo Manna sta trattando anche eventuali cessioni. Secondo quanto emerso nelle scorse ore, lo spagnolo Rafa Marin starebbe per tornare a giocare in Patria per vestire la maglia del Villarreal. L’affare è stato completato con la formula del prestito oneroso da circa un milione di euro con diritto di riscatto fissato invece a 15 milioni.

Nelle sei presenze racimolate fra campionato e Coppa Italia il ventitrenne Rafa Marin non sembra aver lasciato il segno con gli azzurri, pronti a salutarlo nonostante fosse stato acquistato poco meno di un anno, nello specifico il 10 luglio 2024. Sul difensore il Real Madrid vanta in ogni caso una clausola di riacquisto che potrà esercitare o meno fra il 2026 ed il 2027, come pattuito al momento del suo arrivo in Italia dai Blancos con i quali è cresciuto sin dal settore giovanile.