CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Chiesa, la pazza idea prende forma. Piace Coulibaly (5 luglio 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, CHIESA È SOLO UNA SUGGESTIONE?

Il calciomercato del Napoli sta suscitando grande attesa tra i tifosi partenopei, che sognano un grande colpo per rinforzare la squadra in vista della nuova stagione. Uno dei nomi che fa più gola agli appassionati azzurri è quello di Federico Chiesa, che già qualche settimana fa era stato accostato al club campano. Le voci di calciomercato provenienti dalla radio ufficiale del Napoli alimentano le speranze dei tifosi con Valter De Maggio di Kiss Kiss Napoli. Il giornalista partenopeo ha dichiarato: “Mi sono giunti diversi rumors negli ultimi giorni in merito ad un sempre più forte interesse del Napoli per Federico Chiesa. Credo che un tridente con l’italiano, Osimhen e Kvaratskhelia sarebbe inarrestabile“.

Nonostante l’entusiasmo dei tifosi, al momento non sono ancora stati effettuati acquisti ufficiali da parte del Napoli, nonostante la nuova stagione sia già iniziata e i ritiri pre-campionato si avvicinino. Oltre all’interesse per Chiesa, il Napoli sta cercando di rinforzare anche il reparto centrocampo. Secondo alcune fonti, il nome di Maxime Lopez del Sassuolo sembra essere quello più indicato per il ruolo di vice-Lobotka, ma la squadra azzurra sta valutando anche l’opportunità di trovare un’alternativa a Zambo Anguissa.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, COULIBALY PER IL CENTROCAMPO

Inoltre, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe apprezzato particolarmente le qualità di Lassana Coulibaly della Salernitana. Il centrocampista granata sembra corrispondere agli standard richiesti dal Napoli in termini di valore, età e stipendio. La Salernitana valuta il giocatore 27enne intorno ai 15 milioni di euro, mentre al momento Coulibaly percepisce un contratto di 900 mila euro a stagione. Tuttavia, il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha dichiarato che Coulibaly è incedibile e non intende privarsene per cederlo in Serie A o all’estero.

Per il presidente Danilo Iervolino, dunque, Coulibaly non è trattabile non intende privarsene per venderlo in Serie A o all’estero. Interpellato in merito sempre da Radio KissKiss, il patron della Salernitana è stato per il momento abbastanza chiaro al riguardo: “Napoli interessato a Coulibaly? Che io sappia no, non penso. E’ anche vero che tutto il trading è nelle mani di De Sanctis ma non mi risulta. Tutti i giocatori sono appetiti, specialmente Pirola e Lovato sono molto apprezzati soprattutto all’estero”.











