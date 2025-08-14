La società vuole accontentare Conte in tutto e per tutto ed il calciomercato Napoli non è finito. Ancora altri interessanti profili nel mirino del club.

Calciomercato Napoli news, è un Agosto rovente per gli azzurri

Il calciomercato Napoli è tutt’altro che finito e come confermato da Antonio Conte presto ci saranno ancora interessanti novità. Il club partenopeo lavora senza sosta e non ha alcuna voglia di fermarsi, la società ha fatto diversi acquisti e ce ne saranno ancora altri da qui alla fine del calciomercato, magari profili low cost.

Il club ha investito molto e nelle prossime ore potrebbe sbloccarsi definitivamente l’affare Juanlu con il Siviglia, un giocatore ormai in uscita e che potrebbe essere sacrificato per fare cassa. Il Napoli ha offerto 17 milioni contro la richiesta di 20 ma c’è la sensazione che si possa chiudere nelle prossime ore, il Siviglia ha necessità di vendere davvero il prima possibile.

Intanto lunedi ci saranno le visite mediche probabilmente per Gutierrez, altro acquisto del club azzurro con il Girona che incassa circa 20 milioni di euro dalla sua cessione. Movimenti però anche a centrocampo ed in attacco e nelle ultime ore, come riporta il giornalista Matteo Moretto, si è allontanata l’opzione Elmas, tornato nuovamente nel giro del Torino.

Calciomercato Napoli news, occhio a possibili rinforzi in extremis

Senza Elmas il calciomercato Napoli perde un possibile jolly e la società potrebbe cosi dover tornare sul mercato per un esterno offensivo di livello. Kevin è ormai in orbita Fulham mentre tutti gli altri hanno costi esorbitanti, attenzione cosi alla pista che porta all’esterno del Liverpool Federico Chiesa, in uscita dal club inglese.

Il giocatore vuole trovare spazio, specialmente nell’anno dei Mondiali e piace da sempre ad Antonio Conte. Le parti si potrebbero accordo verso fine mercato per un prestito con diritto di riscatto a poco più di 10 milioni di euro, l’unica grana è l’ingaggio ma il Napoli chiederà un piccolo contributo ai Reds. Per un esterno che può arrivare si lavora anche in uscita.

Come riporta Sky Sport è vicina la cessione di Walid Cheddira e l’ex Bari dopo i rumors sulla Spagna potrebbe restare in Italia con l’Udinese sulle sue tracce. Affare eventualmente da 4-5 milioni di euro, le parti sono al lavoro per trovare un accordo sulla formula. A centrocampo ancora problemi per Miretti, prima scelta di Conte: la Juve chiede 20 milioni più bonus mentre il Napoli non va oltre i 13-14, si proverà a colmare la distanza entro fine mercato.