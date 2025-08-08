Il calciomercato Napoli vede gli azzurri molto attivi sia in entrata che in uscita. Nelle ultime ore è spuntato un clamoroso rumors in uscita.

Calciomercato Napoli, club attivissimo su più fronti.

Il calciomercato Napoli vede i campioni d’Italia come una delle squadre più attive in questo momento in Europa, probabilmente la più attiva in ItalIa. Il club ha chiuso in queste ore per Gutierrez del Girona, circa 18 milioni di euro ma non solo e si lavora anche per definire in maniera positiva la trattativa per quel che riguarda Juanlu.

DIRETTA/ Pisa Augsburg (risultato finale 2-2): ancora Tramoni in gol! (oggi 8 agosto 2025)

Gli azzurri hanno chiarito al Siviglia che non alzeranno l’offerta di 17 milioni di euro ma restano fiduciosi circa la buona riuscita dell’operazione. Intanto è fatta per Zanoli al Bologna, gli azzurri riceveranno 5 milioni più 1 di bonus e nelle ultime ore il club ha chiuso un’importante operazione in uscita, praticamente è quasi fatta.

Calciomercato Roma News/ Piace Nelson dell'Arsenal, si lavora ad un clamoroso scambio con la Juve!

Siamo alle battute finali ma ormai Giacomo Raspadori è ad un passo dall’Atletico Madrid, i due club hanno raggiunto l’accordo ed il giocatore ha già dato l’ok alla cessione. Il Napoli incasserà cosi circa 26 milioni di euro per il suo trasferimento e poi la società potrebbe inserirsi per fare un nuovo acquisto sulla fascia.

Calciomercato Napoli, occhio alla posizione di Lookman

Il calciomercato Napoli potrebbe vedere ancora clamorose cessioni e anche importanti arrivi. In uscita dopo Simeone e Raspadori potrebbe essere il turno di Mazzocchi e al momento il Sassuolo è favorito sul Parma, a caccia di rinforzi. Tanti acquisti e tante uscite ma senza Raspadori il Napoli potrebbe cercare nuovamente un esterno offensivo di livello, attenzione ad Ademola Lookman.

Calciomercato Milan News/ Tante cessioni in vista: e c'è pure un big!

L’attaccante nigeriano è in uscita, l’Inter è in pole ma l’Atalanta spera nell’asta ed una nuova offerta degli azzurri potrebbe cambiare nuovamente le cose. Lookman viene valutato 50 milioni di euro, e occhio all’inserimento del Napoli. Si allontana invece la pista Nusa, ora accostato anche all’Arsenal e i Gunners sarebbero pronti ad una maxi offerta.

Come ultimo tassello il Napoli è a caccia di un centrocampista e ci sono tre nomi sul taccuino di Manna. Piace molto Musah, il centrocampista è vicino all’Arsenal mentre ci sono alternative ed ora occhio anche alle piste Fabbian e Miretti. I due centrocampisti italiani vengono valutati circa 20 milioni di euro.