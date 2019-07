Calciomercato Napoli News/ Colpo Icardi? Wanda si informa per una villa a Posillipo

Il Napoli cerca sul calciomercato giocatori importanti per infastidire la Juventus e rompere l’egemonia che dura da otto anni in Serie A. Dopo aver messo in ghiaccio gli affari che portano a Kostas Manolas e James Rodriguez è arrivato il momento di lavorare anche all’attacco. Il grande sogno rimane Mauro Icardi, sfiorato nell’estate del 2016 quando proprio ai bianconeri era stato ceduto Gonzalo Higuain. Secondo il Corriere dello Sport la trattativa per l’attaccante dell’Inter, conteso dalla Juventus, possa essere molto più avanti di quanto si possa pensare. Pare infatti che la moglie e procuratore Wanda Nara abbia già iniziato a cercare casa, informandosi su una villa a Posillipo. Le parti sono in contatto anche se la Juventus rimane in agguato e la possibilità di giocare con Cristiano Ronaldo un sogno per Maurito tutto da realizzare.

Calciomercato Inter news, si raffredda la pista Veretout

Tra i calciatori sondati sul calciomercato dal Napoli c’è anche il centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout che dopo una grande stagione in Serie A tutti sembrano volere. Centrocampista dotato di quantità e qualità, può fare la differenza grazie a dei mezzi tecnici molto importanti. Secondo Tuttosport però pare che la pista verso l’azzurro si sia raffreddata con il Milan balzato in un lampo in pole position. Il calciatore però non ha fretta e vuole valutare con attenzione tutte le possibilità di calciomercato che si possono aprire. Va specificato infatti che non sono solo campani e meneghini a cercarlo, perché il calciatore è da tempo ormai nel taccuino di Gianluca Petrachi pronto a portarlo alla Roma per dargli le chiavi del centrocampo della squadra di Paulo Fonseca.

