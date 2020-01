Calciomercato Napoli news/ Con Callejon non c’è l’accordo per il rinnovo: ecco perché

Nel calciomercato Napoli al momento tengono banco Stanislav Lobotka in entrata e le questioni legate ai rinnovi di contratto per alcuni importanti giocatori in scadenza, quali soprattutto Dries Mertens e José Maria Callejon. Ieri vi avevamo fatto il punto della situazione per quanto riguarda in particolare l’attaccante belga, adesso vediamo come stanno le cose fra il Napoli e Callejon, la cui situazione è solo parzialmente simile a quella del compagno di squadra al quale è legato da una lunga militanza partenopea in comune e anche dalla stessa data della scadenza del contratto, cioè il 30 giugno prossimo. Infatti la situazione è ancora molto fluida per entrambi, ma sul futuro di Callejon sembra esserci qualche perplessità in più rispetto a Mertens.

CALCIOMERCATO NAPOLI: CALLEJON, COSA MANCA PER IL RINNOVO

Gli ultimi aggiornamenti sulla situazione di José Maria Callejon sono arrivati da Sporitalia, che ha sottolineato come lo spagnolo abbia fatto una richiesta diversa al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, circa il proprio rinnovo. De Laurentiis infatti ha proposto ai due calciatori un rinnovo biennale alle stesse cifre, ma Callejon ha chiesto un ingaggio più elevato per restare in azzurro anche in futuro e questo è uno scoglio non di poco conto, mentre il belga non ha trovato l’accordo sulla durata del contratto, ma questa situazione sembra essere più facilmente risolvibile. Nei prossimi giorni le parti torneranno a parlarsi al fine di trovare un accordo, ma la distanza è più grande da colmare nel caso di Callejon, la cui avventura con la maglia del Napoli potrebbe dunque terminare dopo ben sette anni.

