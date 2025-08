Calciomercato Napoli news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Cajuste verso l'Ipswich Town 2 agosto 2025

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ANCHE L’OM SU GUTIERREZ

Il Napoli si è già accaparrato diversi rinforzi in vista della nuova annata calcistica ma i dirigenti non sembrano aver ancora soddisfatto tutti i bisogni del tecnico Antonio Conte. Per questo motivo in casa partenopea si continua a lavorare al fine di aggiungere elementi che possano fare la differenza ed uno dei reparti in cui servirebbe migliorarsi è la corsia bassa di sinistra.

Calciomercato Napoli News/ Piace Kjærgaard, esterni: ok a sinistra ma occhio a destra (1 agosto 2025)

In questa sessione di calciomercato estivo l’obiettivo napoletano per il ruolo di terzino sinistro sarebbe stato individuato in Miguel Gutierrez, sotto contratto con il Girona. Il ventiquattrenne è nato a Madrid ed è cresciuto nel settore giovanile del Real ma ha salutato la Casa Blanca sposando la causa dei biancorossi nel 2022. Nella scorsa stagione ha offerto prestazioni importanti, facendosi notare pure in Champions League.

Calciomercato Napoli News/ Adeyemi ultima idea per l’esterno, a centrocampo occhi su Fabbian (31 luglio 2025)

Negli ultimi giorni sembrava che la trattativa fra il club spagnolo ed il Napoli fosse ormai in procinto di giungere ad una conclusione in favore degli azzurri ma le indiscrezioni più recenti rivelano ben altro. La società del patron De Laurentiis non avrebbe appunto raggiunto un’intesa con le varie parti e adesso si starebbe inserendo un’altra squadra.

L’Olympique Marsiglia vorrebbe infatti mettere le mani proprio su Gutierrez, così da sistemarsi su quella fascia dato che sul fronte opposto stanno trattando con la Juventus per Timothy Weah. Secondo la stampa francese, i transalpini potrebbero sorpassare la concorrenza rappresentata dagli italiani mettendo sul piatto non solo del denaro ma pure il cartellino del centrocampista Azzedine Ounahi.

Calciomercato Napoli News/ Neom nuova destinazione per Cajuste, in attacco è corsa a due (30 luglio 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, CAJUSTE VERSO L’IPSWICH TOWN

Passando alle operazioni di calciomercato in uscita, il Napoli sembra ormai essere vicino alla chiusura della trattativa per la cessione di Jens Cajuste. Il venticinquenne è uno di quegli elementi che lo scorso anno non sono riusciti a conquistare lo Scudetto dato che era stato mandato a giocare in prestito in Premier League, precisamente all’Ipswich Town con cui non è riuscito ad evitare la retrocessione in Championship.

Nonostante un contratto in scadenza nel 2028, il destino di Cajuste pare essere lontano dal Napoli e nel suo immediato futuro dovrebbe esserci proprio la squadra per cui ha giocato nel 2024/2025. L’Ipswich se lo starebbe riaggiudicando a titolo temporaneo per 2 milioni con obbligo di riscatto a 7,5 milioni in caso di immediato ritorno nella massima serie inglese. In precedenza Cajuste era stato accostato ai turchi del Besiktas.