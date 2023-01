CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Concorrenza per Ounahi, doppio affare con la Sampdoria

Calciomercato Napoli news, asse diretto con la Sampdoria

Il calciomercato invernale potrebbe essere un momento utile per il Napoli al fine di sistemare l’oragnico a disposizione di mister Luciano Spalletti ed affrontare nel migliore dei modi la seconda parte della stagione da qui a giugno. Nello specifico, i dirigenti del club partenopeo sembrano aver avviato i discorsi con i colleghi della Sampdoria in merito a due operazioni, ovvero lo scambio tra Alessandro Zanoli e Bartosz Bereszyński ed il ritorno di Nikita Contini.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Demme resta in bilico, ecco Bereszynski e torna Contini

I problemi patiti dal capitano Giovanni Di Lorenzo hanno spinto Giuntoli e soci a cercare un sostituto adeguato per potenziare la corsia di difesa. Il profilo del trentenne polacco Bereszyński sarebbe stato dunque individuato come quello più indicato per supportare la squadra, contando anche sulla presenza in rosa di una colonna della Nazionale biancorossa quale Piotr Zielinski.

Calciomercato Napoli/ Rinnovo Meret in arrivo, è vicina la fumata bianca

Calciomercato Napoli news, Bereszynski e Contini in arrivo

L’arrivo di Bereszyński al Napoli in questi giorni di calciomercato libererebbe Alessandro Zanoli verso la Genova blucerchiata. Il ventiduenne italiano ha caratteristiche spiccatamente offensive che contrastano le idee tattiche del tecnico di Certaldo nell’immediato e per questa ragione il club avrebbe deciso di lasciarlo andare a giocare altrove con la consapevolezza di avere ulteriori margini di miglioramento. In dubbio invece il ritorno di Nikita Contini, attualmente riserva del titolare Audero in Liguria. Se Salvatore Sirigu non dovesse recuperare dai recenti guai fisici patiti e dovesse effettivamente restare ai piedi del Vesuvio rifiutando le offerte di Reggina e Cagliari, allonta Contini potrebbe anche rimanere alla Samp.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ All.PSG: "Navas è nostro e ci sarà con il Tolosa"

Calciomercato Napoli news, concorrenza dell’Inter per Ounahi

Il nome più caldo che entusiasma i tifosi del Napoli in questo gennaio di calciomercato potrebbe essere quello di Azzedine Ounahi, ventiduenne distintosi con il Marocco al Mondiale in Qatar. Il centrocampista sembra destinato a lasciare l’Angers ma oltre ai campani sulle sue tracce si registra pure la forte presenza in Italia dell’Inter e del Leicester City, che cederebbe Tielemans, in Inghilterra.











© RIPRODUZIONE RISERVATA