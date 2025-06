Calciomercato Napoli news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Anche Ngonge piace ai granata (20 giugno 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: SUL TAVOLO NGONGE, SIMEONE E MILINKOVIC-SAVIC

Il calciomercato Napoli sembra essere uno dei più attivi in questi frenetici giorni di trattative che precedono l’inizio ufficiale della finestra estiva, fissato per il primo di luglio. La dirigenza del club campano vuole regalare a mister Conte tutti gli elementi da lui desiderati così da costruire una squadra in grado di fare la differenza non solo in Italia ma anche in Europa, con l’obiettivo di ripetere la stagione trionfale conclusasi con la vittoria dello Scudetto.

Al fine di raggiungere questo obiettivo, i partenopei sono alle prese con diversi movimenti sia in entrata che in uscita specialmente per quei calciatori che non vengono ritenuti indispensabili o che comunque vorrebbero ritagliarsi maggior spazio da titolare durante l’annata. In questo elenco figura il nome di Giovanni Simeone, al suo secondo successo in tre anni in Serie A con la maglia napoletana.

L’argentino ha diversi estimatori sia all’estero che nel nostro Paese, dove spicca in particolar modo l’interesse espresso nei suoi confronti dal Torino. I piemontesi stanno a loro volta ricostruendo la rosa agli ordini del nuovo allenatore Marco Baroni, il quale gradirebbe parecchio poter contare sull’ex centravanti di Genoa e Fiorentina. I rumors raccontano però che i granata sarebbero interessati pure ad un altro attaccante del Napoli, ovvero Cyril Ngonge.

Dal canto suo, il Napoli guarda in casa Toro in particolare alla ricerca di un portiere ed il profilo di Vanja Milinkovic-Savic sarebbe molto più che gradito. L’addio a parameto zero di Nikita Contini ed il possibile ritorno al Cagliari di Scuffet spianerebbe la strada all’arrivo di Milinkovic-Savic ai piedi del Vesuvio così da alternarsi con Alex Meret. Almeno uno fra Ngonge e Simeone potrebbe dunque finire in una trattativa fra Napoli e Torino per portare in azzurro l’estremo difensore serbo.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, IL PUNTO SU NDOYE

Nel frattempo il calciomercato Napoli sembra essere sempre più vicino a centrare l’obiettivo individuato in Dan Ndoye, adesso al Bologna. Lo svizzero è stato protagonista dei successi ottenuti dai rossoblu nella stagione appena conclusa ed ora i dirigenti del club emiliano sarebbero disposti a lasciarlo partire soltanto nel caso in cui vengano soddisfatte le loro condizioni.

Il ventiquattrenne piace parecchio al tecnico Antonio Conte ed il patron De Laurentiis dovrebbe decidere di accontentarlo dopo che lo stesso calciatore avrebbe deciso di sposare la causa partenopea. Proprio puntando sulla volontà di Ndoye il direttore sportivo Manna sarà quindi in grado di convincere il Bologna a liberarlo nonostante la richiesta da 40 milioni di euro per il suo cartellino dovuta alla necessità di versare il 15% al Basilea, come pattuito al momento del suo arrivo dagli svizzeri.