Calciomercato Napoli News: il lungo stop di Romelu Lukaku impone di trovare un sostituto, avviati i contatti per due attaccanti.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: UN SEMPREVERDE PER L’ATTACCO

Tre mesi di stop per Romelu Lukaku, il calciomercato Napoli naturalmente deve cominciare a guardarsi intorno e, più o meno con l’acqua alla gola, individuare un sostituto del belga che tornerà in campo solo a metà-fine novembre, saltando dunque una larga parte della prima metà di stagione.

Con anche la Champions League da onorare, è chiaro che il solo Lorenzo Lucca non possa bastare a sostenere il peso dell’attacco: serve una prima punta che possa anche uscire dalla panchina, ma che in ogni caso sappia tenere accettabile il livello offensivo della squadra campione d’Italia in carica.

Se in precedenza abbiamo parlato di Joshua Zirkzee, in realtà il calciomercato Napoli avrebbe avviato i contatti con un sempreverde di questa sessione estiva: Rasmus Hojlund, finito sul taccuino di parecchie squadre della nostra Serie A. Dalla Roma con Gian Piero Gasperini pronto a riabbracciarlo passando per la Juventus in attesa di scoprire il futuro di Vlahovic e Kolo Muani, passando per lo stesso Napoli.

In più abbiamo l’Atalanta e il Milan che appare molto vicino al danese; intanto Ruben Amorim non lo ha convocato per l’esordio del Manchester United in Premier League, lasciando intendere che in ogni caso il suo futuro sia lontano da Old Trafford.

L’ALTERNATIVA DEL NAPOLI A HOJLUND

Il calciomercato Napoli però ha già bussato ad un’altra porta per sostituire Romelu Lukaku: quella del Sassuolo, dove Andrea Pinamonti è tornato dopo il prestito al Genoa. L’attaccante di 26 anni è andato in doppia cifra in Serie A in tre delle ultime quattro stagioni; dal 2021 a oggi, con le maglie di Empoli e appunto Sassuolo e Genoa, ha segnato 39 gol in 106 partite e magari non sarà un bottino che potrebbe garantire un centravanti come Lukaku, ma certamente è di impatto e garantisce anche una buona esperienza, anche se forse bisogna fare un distinguo tra i due nomi che il Napoli sta sondando in questo momento.

Infatti, se Hojlund arriverebbe per fare il titolare (presumibilmente) relegando Lucca al ruolo di riserva di lusso, con l’acquisto di Pinamonti le gerarchie potrebbero cambiare e l’ex Udinese potrebbe avere il posto riservato a Lukaku, o comunque la staffetta tra i due potrebbe essere ancora più concreta.

Questo naturalmente lo scopriremo strada facendo, soprattutto adesso bisognerà capire se il calciomercato Napoli riuscirà a chiudere almeno una di queste operazioni perché, se con il Manchester United il problema potrebbe essere di natura economica, il Sassuolo si troverebbe nella necessità di sostituire Pinamonti con pochissimo tempo a disposizione, e sappiamo anche che Giovanni Carnevali sa essere un osso davvero duro.