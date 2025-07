Calciomercato Napoli News: i partenopei potrebbero avere problemi di abbondanza, davvero è possibile la cessione di un big a centrocampo.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: DUBBI A CENTROCAMPO

Sembra curioso dirlo, ma il calciomercato Napoli potrebbe presto avere problemi… di abbondanza. Strano davvero: l’anno scorso, pur nella trionfale cavalcata che ha portato allo scudetto, Antonio Conte lamentava una rosa corta tra seconde linee non all’altezza dei titolari e il rimpiazzo di Khvicha Kvaratskhelia che di fatto non è mai arrivato.

Calciomercato Napoli News/ Cajuste e Osimhen verso la Turchia, Skriniar si propone a Conte (7 luglio 2025)

In questa stagione i partenopei sono partiti con il vento in poppa in tema calciomercato e si sono assicurati un certo Kevin De Bruyne. Un giocatore in più e poco altro, aspettando magari l’attaccante, ma il solo belga apre delle riflessioni che possono non essere banali.

Ovvero, il rischio che si crei malcontento per scarso utilizzo. Vero, quest’anno ci sarà anche la Champions League e dunque gli impegni raddoppiano, ma Conte non è mai stato allenatore da turnover massiccio: quando trova una formula, è solito cavalcarla cambiando davvero poco, se non lo stretto necessario. Dunque: giusto avere una rosa di grande qualità anche nei rimpiazzi, ma tali rimpiazzi accetteranno di buon grado una panchina anche continuativa?

Calciomercato Napoli News/ Conte insiste sugli esterni: lotta con Allegri per un big (oggi 6 luglio 2025)

Prima di procedere, un dato: certamente De Bruyne sarà una sorta di intoccabile ma lo stesso avverrà con Scott McTominay, eroe principale dello scudetto, e Conte difficilmente rinuncerà al talismano Romelu Lukaku, volendo giocare sempre con un centravanti di appoggio e difesa del pallone, così come alle geometrie di Stanislav Lobotka. Nel mentre ha rinnovato Frank Zambo Anguissa: che fare dunque?

CALCIOMERCATO NAPOLI, MANNA PRONTO A VENDERE QUALCUNO?

Già, che fare? È un tema che riguarda il calciomercato Napoli, perché potrebbe aprire a considerazioni sulle cessioni. Conte ha affrontato l’ultima stagione con un 4-3-3 che diventava 4-2-3-1: McTominay diviso tra mezzala e trequarti, Zambo Anguissa e Lobotka a giostrare nel settore nevralgico, Lukaku davanti con Matteo Politano e David Neres.

Calciomercato Napoli News/ Simeone, Sassuolo e Torino sull'attaccante. Mazzocchi-Cremonese (6 luglio 2025)

Adesso però c’è De Bruyne, che già apre una domanda: dove giocherà? Nel 4-3-3 farebbe la mezzala, ma questo escluderebbe uno tra Anguissa e Lobotka e giocare senza regista con un sistema simile potrebbe non essere la migliore delle soluzioni, avere una mediana con McTominay e De Bruyne al fianco di Lobotka sarebbe forse troppo rischioso, vero che in Europa vince il calcio propositivo ma la storia recente insegna che, senza l’equilibratore Rodri, il Manchester City è naufragato. A destra Politano fa un grande lavoro di ripiegamento, dall’altra parte David Neres non lo garantisce nello stesso modo.

Il discorso non cambia con il 4-2-3-1, dove De Bruyne sarebbe eventualmente votato alla fascia – anche nel Manchester City ogni tanto si allargava – ruolo che però non esplora costantemente da quando era un giovane di ottime speranze, ruolo che non compete a McTominay e che con Conte richiede caratteristiche poco affini a questi calciatori. Dunque, che davvero scozzese e belga siano destinati a una staffetta? Difficile pensarlo: Conte sa che quando hai i giocatori bravi bisogna farli giocare, adattandoti tu a loro. In che modo però?

Davvero il calciomercato Napoli potrebbe prendere la decisione di dare il benservito a Lobotka pensando di acquistare un centrocampista che sia maggiormente funzionale, dando le chiavi della mediana a De Bruyne? Da capire, da valutare ma pur sempre una possibilità…