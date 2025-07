Calciomercato Napoli News: Federico Chiesa rimane un obiettivo concreto dei campioni d'Italia, ma bisogna vincere la concorrenza del Milan.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: CHIESA SEMPRE NEL MIRINO

Il calciomercato Napoli, tenendo fede al suo status di campione d’Italia, si è già mosso per colpi che sicuramente migliorano la rosa a disposizione di Antonio Conte: Kevin De Bruyne, soprattutto lui, e Noa Lang sono acquisti di grido che al momento aumentano il gap tra i partenopei e la concorrenza.

Tuttavia, conosciamo bene Conte e sappiamo che non è allenatore che si accontenti: giocando con il 4-3-3 o il 4-2-3-1, il tecnico salentino avrà bisogno di una grande potenza di fuoco sulle fasce, in particolar modo sugli esterni alti, ed è per questo che Federico Chiesa rimane un obiettivo concreto. Abbiamo parlato, del resto ce l’abbiamo avuta sotto gli occhi, dell’esperienza del toscano al Liverpool: Chiesa, anche frenato da infortuni, non è mai riuscito ad entrare nelle rotazioni di Arne Slot.

Il fatto che i Reds volassero in Premier League (e Champions League, almeno nel girone) non ha aiutato e alla fine l’ex di Fiorentina e Juventus è riuscito a mettere al collo la medaglia per la vittoria del campionato per il rotto della cuffia, un segnale abbastanza forte di quale (non) sia stato il suo ruolo in una squadra che ha capito da tempo di poter fare a meno di lui, salvo incredibili colpi di scena.

Uno di questi, anche se è brutto parlarne in tema di calciomercato ma è purtroppo un argomento reale, è la tragica morte di Diogo Jota, ma questo comunque non dovrebbe scompaginare i piani per Chiesa, che è destinato all’addio ad Anfield dopo una sola stagione.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, CHIESA COLPO POSSIBILE

Federico Chiesa rimane in orbita del calciomercato Napoli anche perché il calciatore gradirebbe un ritorno in Serie A, come a ritrovare una sorta di comfort zone: l’esperienza all’estero non è andata bene, tentarne un altro potrebbe sembrare al diretto interessato un salto nel vuoto e dunque al momento l’eventualità di rivedere Chiesa nel nostro campionato è più che concreta. Non è detto che sia al Napoli, tuttavia: Conte è un grande estimatore del toscano, ma al Milan c’è Massimiliano Allegri che ai tempi della Juventus lo ha allenato per tre stagioni nella Juventus.

Anche qui gli infortuni non hanno aiutato, ma sotto la guida del livornese Chiesa ha messo insieme 88 presenze condite da 18 gol, con un’ottima stagione finale; i due si conoscono e Allegri sa molto bene che Chiesa può ritornare quel giocatore che era stato tra i grandi protagonisti della vittoria dell’Italia agli Europei, forse addirittura il calciatore migliore della spedizione.

Altre possibilità per il calciomercato Nap, anche per sistema di gioco, sembrano non essere concretamente in piedi, anche se poi il mercato sa essere imprevedibile: molto potrebbe dipendere anche dalla volontà dal calciatore, che saprebbe di trovarsi con due estimatori. A Napoli tornerebbe a giocare la Champions League, nel Milan forse avrebbe immediatamente più spazio: staremo a vedere…