CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PIACE LOOKMAN MA COSTA CINQUANTA MILIONI: ATALANTA BOTTE CARA

Grandi obiettivi in casa Napoli in vista del calciomercato estivo. Il presidente Aurelio De Laurentiis vuole provare a rinforzare la squadra di Antonio Conte, per confermarsi in campionato e puntare alla posta grossa anche in Europa. Il nome caldo in queste ore è quello di Lookman dell’Atalanta, anche se il prezzo di cinquanta milioni di euro spaventa non poco gli azzurri. L’interesse di alcune società inglesi complica non poco l’operazione, con il prezzo del cartellino che potrebbe lievitare ancora.

Secondo ANSA ad ogni modo il calciomercato Napoli farà anche altre operazioni di mercato e tra i nomi da tenere d’occhio ci sono quelli di Scalvini e di Beukema del Bologna, seguito anche dalla Roma. E sempre coi felsinei, il Napoli potrebbe intraprendere una trattativa per Ndoye, calciatore molto gradito a mister Conte. Insomma le idee non mancano, il calciomercato estivo del Napoli si preannuncia scoppiettante.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: OSIMHEN AD UN PASSO DALL’AL HILAL DI SIMONE INZAGHI?

Sembrerebbe quasi in porto la trattativa di calciomercato Napoli con l’Al Hilal per la cessione di Osimhen. Il calciatore avrebbe già accettato l’offerta di sauditi, adesso spetta alla società pagare quanto chiesto dal Napoli. Sull’attaccante azzurro c’è una clausola rescissoria da circa settantacinque milioni di euro, una cifra importante sulla quale al momento la società campana non ha aperto a sconti. La squadra araba si è avvicinata molto, mettendo sul piatto la bellezza di settanta milioni.

Le distanze non sono così ampie, ma manca ancora qualche tassello da incastrare al posto giusto. La strada sembra però tracciata: Napoli e Al-Hilal trattano e si avvicinano sempre di più, Osimhen dal canto suo attende solo il via libera. Vedremo se la cessione si concretizzerà entro martedì, quando si chiuderà la finestra di mercato aperta per i club impegnati al Mondiale per club.