CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Conte, sì a 6 mln! In difesa Buongiorno e Walace (ultime notizie 31 maggio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, CONTE HA LE IDEE CHIARE!

Il calciomercato del Napoli sta per decollare e lo farà non appena arriverà l’ufficializzazione di Antonio Conte come nuovo tecnico partenopeo. Conte è noto per la sua capacità di trasformare le squadre e per le sue richieste specifiche in termini di giocatori. Il tecnico salentino ha già espresso il desiderio di mantenere alcuni top player come Kvaratskhelia, ma di fronte a una offerta-monstre da 150 milioni per il georgiano potrebbe rimettere in gioco i capitali per mettere in atto una vera rivoluzione, partendo dalla difesa.

Calciomercato Napoli News/ Gyokeres il sogno per l'attacco, Strand Larsen l'alternativa (30 maggio 2024)

Tra i nomi di calciomercato nel mirino del Napoli per il reparto arretrato ci sono Dean Huijsen, giovane talento della Juventus che dal gennaio scorso ha giocato con la Roma, Walace dell’Udinese e Alessandro Buongiorno, difensore del Torino. Huijsen è un prospetto molto promettente e potrebbe rappresentare un investimento per il futuro. Buongiorno, invece, è già affermato in Serie A e nel giro della Nazionale, per Conte rappresenterebbe sicuramente una prima scelta per rinforzare la rosa partenopea.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Gudmundsson e Buongiorno nel mirino: Conte ne cambia 10? (30 maggio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, GRANDI MANOVRE CON LA JUVENTUS

Una delle notizie più clamorose di questo calciomercato riguarda un possibile doppio scambio tra Napoli e Juventus, che coinvolgerebbe quattro giocatori. Il Napoli è interessato a Federico Chiesa e Danilo, mentre la Juventus ha messo gli occhi su Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspadori. Questo scambio potrebbe rappresentare un’opportunità per entrambe le squadre di rinforzarsi e per i calciatori per aprire nuove fasi in carriera. Nel caso di Di Lorenzo, ad esempio, il giocatore ha già fatto sapere al club di voler cambiare aria.

Calciomercato Napoli News/ Previsto un incontro per Hermoso, Folorunsho torna e resta (29 maggio 2024)

C’è però il problema di bilanciare il costo dei cartellini: Chiesa, esterno offensivo della Juventus, è valutato molto più di Di Lorenzo, e per questo motivo il Napoli dovrebbe aggiungere un conguaglio economico per concludere l’affare. Danilo, difensore versatile della Juventus, potrebbe essere un acquisto strategico per il Napoli, soprattutto sotto la guida di Antonio Conte, che conosce bene il giocatore: bisognerà capire se davvero si concretizzerà la partenza di Kvaratskhelia, che potrebbe dare al Napoli i soldi per chiudere il maxi-scambio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA