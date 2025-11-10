Il calciomercato Napoli continua a seguire Kobbie Mainoo per rimpiazzare Anguissa. Alisson Santos può essere più di un'idea già a gennaio

Calciomercato Napoli News: Alisson Santos il talento per il jolly offensivo

La situazione in casa partenopea non sembra essere delle più rosee come hanno fatto intuire le parole di Antonio Conte dopo la sconfitta 2-0 in casa del Bologna e dopo il colloquio che ha avuto con il presidente Aurelio De Laurentiis nel quale parrebbe abbia minacciato le sue dimissioni.

Per convincerlo a non lasciare il club campano e per sopperire alle mancanze della rosa Manna ha promesso al tecnico leccese diverse operazioni per il prossimo calciomercato Napoli con le quali la squadra dovrebbe tornare ad essere competitiva e a lottare per il campionato.

Un colpo inaspettato che gli azzurri potrebbero provare a portare a termine è quello di un ennesimo attaccante, più precisamente di un calciatore capace di giocare sia come prima punta in un attacco rapido e meno fisico sia capace di giocare sull’esterno con la possibilità di dare sfogo a tutto il suo talento e alla sua fantasia.

L’obiettivo sarebbe Alisson Santos, brasiliano classe 2002 che lo Sporting Lisbona ha acquistato in estate dal club brasiliano EC Vitoria e che quest’anno ha collezionato solo 15 presenze in tutte le competizioni nelle quali ha realizzato 2 gol e 2 assist.

Calciomercato Napoli News: Kobbie Mainoo rimane il sogno

Dove però il calciomercato Napoli dovrà senza dubbio muoversi in maniera importante è il centrocampo dove con il lungo infortunio di De Bruyne e la partenza di Zambi Anguissa per la Coppa d’Africa, la squadra si troverà senza parecchi interpreti, il bisogno principale però è quello di aggiungere un giocatore fisico che possa avere lo stesso ruolo del camerunense.

Questo nelle idee della dirigenza dovrebbe essere il ventenne inglese Kobbie Mainoo che continua ad avere pochissimo spazio con il Manchester United e che potrebbe essere strappato per una cifra relativamente bassa di 30 milioni.

Il sostituto del belga invece non è ancora stato individuato con esattezza ma la lista di obiettivi si è ridotta a soli due giocatori, entrambi italiani, Lorenzo Pellegrini e Fabio Miretti, il primo è in uscita dalla Roma vista la scadenza del suo contratto ma allo stesso tempo per averlo subito bisognerà battere la concorrenza di diverse altre squadre che lo vorrebbero acquistare ma a parametro zero.

Per il calciatore della Juventus invece dovrebbe essere più semplice visto che non ha mai trovato spazio in questa stagione, ma l’arrivo di Spalletti potrebbe portare ad una sua rivalutazione e alla decisione di non cederlo.