Calciomercato Napoli News: Riccardo Orsolini l’obbiettivo sulla fascia

Nelle settimane passate si è parlato diverse volte di Antonio Conte e del suo futuro che interessa diversi club di Serie A, Napoli in primis ma anche Milan e Juventus che sembrerebbero interessate ad affidargli la guida della loro panchina nella prossima stagione, nelle ultime ore però sembrerebbe esserci stato un patto tra il tecnico e la presidenza per la sua permanenza in cambio di un calciomercato Napoli di livello. Giovanni Manna ha già individuato i nomi dei membri della rosa che dovranno essere lasciati andare e quelli dei giocatori che potrebbero alzare il valore della rosa.

Il primo nome del calciomercato Napoli che è al centro dell’interesse azzurro è quello di Riccardo Orsolini, il capitano del Bologna sta disputando la sua migliore stagione in carriera per prestazioni e contributo in numero di gol e assist e sta aiutando i rossoblu a conquistare la seconda qualificazione europea consecutiva, anche se quella in Champions League sembra più difficile. Per l’esterno italiano sarebbe quindi il grande salto in una delle top della Serie A e verrebbe impiegato al posto di Politano nel tridente di Antonio Conte, i partenopei dovrebbero sborsare 25 milioni per acquistarlo.

Calciomercato Napoli News: Folorunsho, Osimhen e Billing, prestiti da risolvere

Per il calciomercato Napoli ci sarà da risolvere poi la questione dei prestiti in entrata ed in uscita, Philip Billing e Noah Okafor hanno trovato pochissimo spazio nelle formazioni di Conte e difficilmente verranno riscattati, a meno che non abbiano un ruolo importante nelle ultime partite della stagione. Allo stesso modo faranno ritorno alla base Michael Folorunsho e Rafa Marin, il primo nonostante il grande impiego di Raffaele Palladino ha una cifra troppo alta secondo la dirigenza viola e ritornerà a Napoli per poi essere ceduto in altre piazze per il rapporto difficile con il tecnico.

Il grande ritorno sarà poi quello di Victor Osimhen che sicuramente verrà ceduto ma che è conteso, il Galatasaray che vuole provare ad acquistarlo a titolo definitivo, possibilità che dovrebbe fare i conti con la volontà del giocatore di partecipare a grandi campionati e grandi competizioni. Per la Juventus invece le porte sembrerebbero aperte ma si dovrebbe trovare l’intesa tra i bianconeri e i partenopei che propongono un prezzo “di favore”, ovvero maggiorato, c’è poi l’opzione Premier League con Manchester United sempre interessato ma che potrebbe affondare solo nel caso in cui Viktor Gyokeres non dovesse arrivare.