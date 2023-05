Calciomercato Napoli News/ Dal Psg 100 milioni per Osimhen, Spalletti resta?

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: OSIMHEN NEL MIRINO DEL PSG

È ancora presto per parlare del calciomercato Napoli: lo ha detto Aurelio De Laurentiis, ed effettivamente una piazza che non vinceva lo scudetto da 33 anni, e in questo lasso di tempo ha conosciuto anche un fallimento e la Serie C, è giusto che si goda la festa finchè può. Tuttavia le indiscrezioni non mancano: da tempo si parla con sempre maggiore insistenza e soprattutto realismo della cessione di Kim Min-Jae al Manchester United, tanto che l’affare sarebbe soltanto da formalizzare e definire nelle sue cifre esatte. Adesso, spunta un’altra indiscrezione che riguarda Victor Osimhen, in procinto di vincere la classifica marcatori e diventato l’africano con più gol nella storia della nostra Serie A.

Sul nigeriano si è detto parecchio: uomo di calciomercato non certo da oggi, ma la novità riguarderebbe il fatto che il Psg lo avrebbe inserito in una lista che comprende tre nomi per l’attacco. L’idea dei parigini sarebbe quella di spendere 100 milioni di euro per un solo calciatore: a fare “concorrenza” a Osimhen sono Randal Kolo Muani e Harry Kane. Da vedere cosa succederà: certamente il Napoli, vendendo Kim al Manchester United, avrebbe poi maggiore potere di diniego su questa trattativa, e il Psg potrebbe sempre scegliere uno degli altri due prospetti. Tuttavia, che in tanti vogliano l’attaccante nigeriano è un dato di fatto…

SPALLETTI RESTA?

Arriva qualche indiscrezione anche sul futuro di Luciano Spalletti: altro tema forte del calciomercato Napoli, naturalmente l’allenatore toscano è uno degli straordinari protagonisti della cavalcata che ha portato la squadra partenopea a vincere lo scudetto. Su di lui potrebbe sempre piombare qualche squadra, soprattutto se dovesse partire il valzer delle panchine: Mauricio Pochettino si è già accasato al Chelsea, ma il Psg per esempio non dovrebbe continuare con Christophe Galtier, il Tottenham è a caccia e quello che potrebbe davvero far saltare il banco è il futuro di Pep Guardiola, che in molti vedono lontano dal Manchester City (dopo sette stagioni) se dovesse vincere la Champions League.

Spalletti può rientrare in questo grande ballo: all’estero è già stato (allo Zenit San Pietroburgo) e ha fatto molto bene, dunque è un nome spendibile anche fuori dall’Italia. Intanto le indiscrezioni raccolte da Radio Kiss Kiss dicono che il tecnico del Napoli avrebbe già scelto di trattare il prolungamento con Aurelio De Laurentiis, in maniera diretta: nessun intermediario, lui sa quello che vuole e lo esporrà al presidente. Chiaramente sul tavolo della trattativa ci sarà la possibilità concreta di rinforzare la rosa, tema questo che sappiamo essere stato delicato da queste parti; per il resto vedremo, ma come detto ci sarà tempo anche per definire questo affare…











