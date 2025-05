CALCIOMERCATO NAPOLI, INDIVIDUATO IL VICE-LUKAKU

Il calciomercato Napoli è alla ricerca di un nuovo nome per l’attacco. Certo, va subito sottolineato che Romelu Lukaku non se ne andrà, a maggior ragione con la permanenza di Antonio Conte che appena arrivato un anno fa lo ha subito messo tra gli obiettivi primari.

Giacomo Raspadori, in procinto di lasciare il capoluogo campano a gennaio, alla fine si è rivelato un’arma in più come dimostrato diversi gol decisivi per la conquista del quarto Scudetto, ad esempio quelli contro Venezia in casa e Lecce in trasferta.

A questi però verranno aggiunti nuovi tasselli in grado di rinforzare il reparto offensivo dei campani che dal prossimo anno, a differenza di quello passato, dovranno sostenere anche il peso delle gare di Champions League.

Nelle ultime ore il nuovo nome circolato in orbita Napoli per l’attacco è quello di Serhou Guirassy. Secondo Il Mattino, Manna ha individuato nel centravanti franco-guineano l’alternativa perfetta a Lukaku. Il costo è di 40 milioni.

CALCIOMERCATO NAPOLI, CONTO ALLA ROVESCIA PER DE BRUYNE

Il calciomercato Napoli continua ad avere tra i suoi topic principali quello legato a Kevin De Bruyne. Il centrocampista in uscita dal Manchester City rappresenterebbe un colpo incredibile dal punto di vista mediatico ma anche di campo.

In casa azzurra filtra parecchio ottimismo, tant’è che sia il presidente Aurelio De Laurentiis che il direttore sportivo Giovanni Manna hanno confermato a più riprese l’arrivo del belga, praticamente vicinissimo all’annuncio ufficiale.

Quello che manca sono solo le visite mediche, previste per lunedì 2 giugno. Il Napoli è in contatto con Villa Stuart per discutere degli ultimi preparativi per permettere a De Bruyne di iniziare la propria avventura in Campania.