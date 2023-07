CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Danso obiettivo primario, per Osimhen no allo United (21 luglio 2023)

Il Napoli sta lavorando sul calciomercato con determinazione per rinforzare la sua difesa in vista della nuova stagione, soprattutto dopo la partenza del coreano Kim, colonna dello Scudetto conquistato dai partenopei e ora accasatosi in Bundesliga al Bayern Monaco. L’obiettivo principale sembra essere Kevin Danso. Il centrale austriaco del Lens ha attirato ormai da tempo l’attenzione del club partenopeo, che ha deciso di accelerare le trattative per portare il giocatore, protagonista della qualificazione della squadra francese in Champions League nell’ultima Ligue 1, all’ombra del Vesuvio.

Secondo le ultime notizie riportate da Il Mattino, ieri si sono svolti dei contatti tra le parti interessate, con una riunione dedicata a esaminare la strategia per portare Danso al Napoli. Il Lens, tuttavia, chiede una cifra elevata di 22 milioni di euro, mentre il Napoli ha offerto 15 milioni. Le trattative continueranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di convincere il club francese a cedere il giocatore. Danso, dal canto suo, sembrerebbe entusiasta all’idea di indossare la maglia azzurra e di venire a misurarsi in Serie A con i Campioni d’Italia.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, OSIMHEN NON SI MUOVE

Nel frattempo, sono emerse nuove informazioni di calciomercato sulla situazione di Victor Osimhen. Il calciatore era stato oggetto di interesse da parte del Manchester United, ma il Napoli è riuscito a trattenere il giovane attaccante. Secondo quanto riferito dal giornalista Giovanni Scotto, il club partenopeo ha ribadito al suo agente, Roberto Calenda, la volontà di non cedere Osimhen a meno di offerte “irrinunciabili” di almeno 150 milioni di euro, che però non sono arrivate. In questo modo, l’addio di Osimhen dal Napoli in questa estate sembra essere scongiurato, con il giocatore felice di restare e desideroso di ricevere un riconoscimento da parte del club per la sua permanenza

Le trattative di calciomercato del Napoli per il rinnovo del contratto di Osimhen sono in corso, con una proposta di 7 milioni di euro all’anno per un biennale. Il calciatore, però, chiede delle garanzie e la possibilità di inserire una clausola rescissoria. Il Napoli vorrebbe fissare la clausola a 140 milioni di euro, mentre l’agente del nigeriano preferirebbe un limite di 100 milioni. Nonostante le divergenze, le parti sembrano essere fiduciose nell’ottenere un accordo soddisfacente per entrambe le parti. La situazione si evolve continuamente, ma al momento sembra esserci una volontà condivisa di mantenere la promettente stella azzurra nel roster del Napoli per la prossima stagione.











