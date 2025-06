Calciomercato Napoli news: Simeone e Raspadori in uscita, “tesoretto” Osimhen in stand by

Con lo scudetto sul petto il Napoli guarda al calciomercato estivo con calma e serenità, ma anche con l’ambizione di migliorare e crescere ancora. Il binomio Antonio Conte – Aurelio de Laurentiis, d’altra parte, vuole andare in questa direzione e sogna di farsi rispettare anche in Europa. Per quanto riguarda il calciomercato in entrata, bisogna considerare in primis le uscite.

Simeone dovrebbe trovare una nuova destinazione, così come Raspadori che è valutato oltre trenta milioni di euro. C’è poi da considerare la situazione di Osimhen, la cui cessione porterebbe denari pesanti per il calciomercato in entrata. Al momento però il Napoli deve fare i conti con un incasso – pari a settantacinque milioni di euro – mancato e gli azzurri così devono procedere a vista sul fronte dei rinforzi. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimana, ma ad oggi il Napoli non vuole fare follie.

Calciomercato Napoli news, tris di nomi per Antonio Conte: Nunez, Lookman e Lorenzo Lucca

Il calciomercato è appena iniziato e il Napoli fa le sue valutazioni in vista di questa. lunga estate calda. Dopo aver lasciato andare Jonathan David, opzionato proprio nei giorni dello scudetto, i riflettori dei partenopei sono spostati sul ventiseienne Darwin Nuñez, centravanti del Liverpool che sarebbe pronto a vivere una nuova avventura, dopo il buon triennio nel Merseyside. E tra i tanti altri nomi attenzioni da Manna si continua a lavorare anche per Lookman dell’Atalanta.

Bisognerà capire quanto margine di manovra ci potrà essere con la Dea, che è sempre stata una botte cara sul fronte del mercato. E poi, ancora, nel taccuino del calciomercato azzurro resta il nome di Lorenzo Lucca. Per l’ex attaccante dell’Ajax, in forza all’Udinese dal 2023, sono ben settanta le presenze totalizzate in bianconeri, con venti reti all’attivo. Un nome che piace all’entourage mercato del Napoli.