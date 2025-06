Calciomercato Napoli News: continua la trattativa per Darwin Nuñez, si sta ragionando sul costo del cartellino con il Liverpool.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: DARWIN NUÑEZ SI AVVICINA

Sempre più vicino un altro colpo del calciomercato Napoli, anche questo più che chiacchierato nelle ultime settimane: Darwin Nuñez infatti sarebbe ormai in dirittura d’arrivo. Se dunque Antonio Conte aveva lamentato acquisti tardivi la scorsa estate, stavolta il Napoli ha deciso di muoversi e chiudere in anticipo.

Forte del suo status di campione d’Italia, la società partenopea ha anche saputo muoversi strategicamente, per dirla così: la firma di Kevin De Bruyne inevitabilmente sposta l’asticella, perché uno dei più forti centrocampisti al mondo negli ultimi anni non può che attrarre altri calciatori di primo livello, se non altro nell’idea che Napoli possa essere una piazza ideale.

Dunque, da qui è nata l’idea di portare a Castelvolturno Darwin Nuñez: che l’attaccante del Liverpool sia vicino lo aveva rivelato anche Walter Gargano, ex Napoli e connazionale, che a Radio Kiss Kiss aveva rivelato come lo stesso calciatore gli avesse confermato che avrebbe firmato e che stesse solo aspettando che la trattativa andasse a buon fine.

Cosa che starebbe per avvenire: Raffaele Auriemma, a Stile Tv, ha raccontato che l’agente Fali Ramadani sta anche mediando l’operazione con il calciomercato Napoli e, trovata la quadra sull’ingaggio (5,5 milioni di euro) si sta ora lavorando per definire la cifra del cartellino, cioè i soldi che i partenopei dovranno versare nelle casse del Liverpool.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, IL COLPO DARWIN NUÑEZ E LE POSSIBILITÀ PER CONTE

Sul colpo Darwin Nuñez per il calciomercato Napoli permane qualche dubbio, più che altro legato a qualche commento che su di lui viene fatto dall’Inghilterra; in effetti l’uruguayano al Liverpool ha funzionato poco, ma stiamo pur sempre parlando di un attaccante che nei due anni al Benfica aveva segnato 48 gol in 85 partite, 34 di questi nella sua seconda stagione che aveva attirato su di sé le attenzioni dei Reds.

Antonio Conte tuttavia deve prendere appunti: il salentino ha vinto lo scudetto giocando prevalentemente con il 4-3-3 e questo è un modulo nel quale Darwin Nuñez ha spesso e volentieri faticato, non essendo una prima punta di ruolo ma del resto nemmeno un esterno.

La collocazione tattica sarà molto importante: un’idea per Conte potrebbe essere quella di tornare al 4-2-3-1 e schierare l’uruguayano alle spalle di Romelu Lukaku, ma questo significherebbe togliere Scott McTominay dalla mattonella sulla quale ha fatto la differenza e riproporlo in un ruolo di mediano davanti alla difesa, dove certo può giocare ma non sarebbe così determinante. Conte allora potrebbe tornare al vecchio e fidato 3-5-2, quello delle grandi vittorie con la Juventus e dei quarti di finale agli Europei con la nazionale: Lukaku e Darwin Nuñez davanti, McTominay da mezzala. Bisognerebbe sistemare qualcosa sugli esterni, certamente, ma intanto potrebbe essere la soluzione vincente.