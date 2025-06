CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SORPASSO DI NDOYE SU DAVID

Il calciomercato Napoli pare essere da tempo orientato verso l’acquisto di un nuovo attaccante da consegnare nelle sapienti mani del tecnico Antonio Conte. La situazione di Victor Osimhen sembra essere ormai irrecuperabile con il nigeriano che dopo il prestito ai turchi del Galatasaray, che gli avrebbero prosto 16 milioni di euro all’anno per quattro stagioni e ne avrebbero dati almeno 60 agli azzurri, è adesso prossimo al trasferimento agli arabi dell’Al-Hilal, pronto a sborsarne 70 e dove sarà allenato dall’ex interista Simone Inzaghi.

Calciomercato Napoli News / Sirene arabe per il big azzurro, Conte stavolta rischia!

I dirigenti napoletani sono dunque al lavoro per sistemare l’attacco anche a causa di questa notizia e, in attesa di capire se Kevin De Bruyne potrà davvero essere tesserato, c’è un altro elemento parecchio gradito a mister Conte per quella zona del campo, ovvero Dan Ndoye del Bologna. Fino a qualche giorno fa sembrava però che fosse Jonathan David il primo nuovo acquisto, liberandosi a parametro zero dal Lille, da parte del nuovo Napoli scudettato ma la concorrenza dell’Inter e della Juventus, oltre all’incertezza nel chiudere la trattativa, hanno frenato l’operazione.

Calciomercato Napoli News/ Tris di nomi dalla Serie A in difesa, Kepa preferito per la porta

Lo svizzero è reduce da due annate straordinarie culminate con la conquista della Coppa Italia all’Olimpico di Roma contro il Milan proprio grazie ad un suo gol. Legato ai Felsinei fino al giugno del 2027, l’esterno offensivo di origini senegalesi in totale ha firmato nove reti e sei assist vincenti per i compagni in addirittura quarantuno presenze totali. Al fine di limare la richiesta economica da 35 milioni di euro degli emiliani per il cartellino dell’esterno offensivo, il Napoli potrebbe decidere di inserire nella trattativa anche il cartellino di uno fra Raspadori e Ngonge.

Calciomercato Napoli News/ Rivoluzione ADL: dal Milan un super colpo e due big in uscita!

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, CHALOBAH IN CIMA ALLA LISTA

Quello avanzato non è però il solo reparto in cui il calciomercato Napoli potrebbe intervenire nel corso dell’estate. Gli azzurri avrebbero bisogno di rinnovarsi anche in difesa contando magari su un nuovo elemento e tra i vari profili emersi di recente spicca adesso quello di Trevoh Chalobah, di proprietà del Chelsea fino al 30 giugno 2028. Rientrato a gennaio dal prestito ai concittadini del Crystal Palace, in totale il venticinquenne Chalobah è reduce da tre reti ed un assist in trentatre apparizioni distribuite fra Premier e Conference League, oltre all’FA e l’EFL Cup.

Secondo quanto emerso, la richiesta dei Blues per il cartellino dell’inglese originario della Sierra Leone sarebbe di 20 milioni di euro e rappresenta senza dubbio una prima scelta tenendo pure conto delle difficoltà nell’arrivare ad altri profili. L’italiano Giorgio Scalvini non lascerà appunto tanto facilmente l’Atalanta e pure il Bologna non è disposto a privarsi a cuor leggero di Beukema e Lucumì, accostati anche alla Roma per esempio. Per Chalobah, cresciuto nel settore giovanile del Chelsea, potrebbe dunque concretizzarsi presto la sua quinta avventura in prestito lontano da Londra.