Calciomercato Napoli News, occhio alla rivoluzione azzurra

Il calciomercato Napoli sta per cominciare e gli azzurri – dopo la conferma ufficiale di Antonio Conte – sono pronti davvero a tanti cambiamenti. I primo luogo la società attende di annunciare il fenomeno belga Kevin De Bruyne che, nonostante i 34 anni passati, è sempre un giocatore che può davvero fare la differenza nel nostro campionato.

Ma il colpo De Bruyne è solo la ciliegina del calciomercato Napoli sulla torta dopo la festa scudetto e poi dopo la squadra è pronta a scatenarsi sul mercato, ci saranno rinforzi in ogni reparto in quanto l’obiettivo è creare una squadra competitiva per tutte le competizioni, che sia campionato e Champions League e De Laurentiis vuole accontentare in tutto e per tutto Antonio Conte.

In difesa serve un centrale di esperienza che possa alternarsi con Buongiorno e Rrahmani, la società anche lavora ad un vice Di Lorenzo e poi occhio in attacco dove arriveranno due o tre rinforzi tra esterni offensivi e centravanti. Ma occhio alle novità dell’ultim’ora con la società partenopea che potrebbe affrontare una totale rivoluzione a centrocampo e indipendentemente da Kevin De Bruyne.

Calciomercato Napoli News, possibili due cessioni a sorpresa

Il calciomercato Napoli è pronto ad annunciare l’acquisto di Kevin De Bruyne, il talento belga è impegnato con le Nazionali e la sua conferma ufficiale arriverà dopo il rientro dalle Nazionali. Poi occhio alle possibili cessioni e durante la sessione estiva di calciomercato potrebbero esserci due sorprese in uscita, ovvero Stanislav Lobotka e Frank Anguissa.

I due sono stati tra i protagonisti dei due scudetti, titolarissimi sia con Conte che con Spalletti ma allo stesso tempo sembrano ormai essere consapevoli di essere alla fine di un ciclo, entrambi alla soglia dei 30 anni. Negli ultimi giorni hanno fatto intuire che in caso di grandi offerte potrebbero prendere in considerazione l’addio e per entrambi c’è la pista araba.

Su Anguissa c’è l’Al Hilal, squadra di Simone Inzaghi che sta pescando in serie A e che in casa azzurra vede sia per Anguissa che per Osimhen mentre diversa è la situazione di Lobotka. Il centrocampista ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, il giocatore sogna il Barcellona ma al momento la situazione è improba ed è più probabile invece la pista araba. Per i due l’addio non è utopia ed il Napoli potrebbe vedere una rivoluzione.