Calciomercato Napoli, azzurri scatenati in ogni reparto

Il calciomercato Napoli ha visto in queste ore il primo grande botto con l’annuncio ufficiale del campione belga Kevin De Bruyne, 34enne trequartista arrivato a costo zero dal Manchester City. Si tratta solo del primo grande botto e gli azzurri sono pronti a scatenarsi per regalare ad Antonio Conte una rosa competitiva in tutti i reparti.

Calciomercato Napoli News/ De Bruyne alle visite mediche, via Simeone con Lucca al suo posto (12 giugno 2025)

Dopo il calciatore belga il Napoli annuncerà ufficialmente anche Marianucci che ha già però svolto le visite mediche e nei prossimi giorni arriveranno altri rinforzi, specialmente per quel che riguarda il pacchetto difensivo dove si lavora praticamente senza sosta. L’obiettivo numero uno resta il difensore del Bologna Sam Beukema, giocatore che ha già un accordo con gli azzurri e serve un accordo con il club felsineo.

Calciomercato Napoli News/ Gutierrez, dalla Spagna c'è ottimismo: il giocatore ha detto sì!

La squadra di Italiano spara alto per il giocatore, chiede oltre 35 milioni di euro mentre il Napoli ne offre 10 in meno e la sensazione è che si possa chiudere a circa metà prezzo. Beukema completerebbe cosi il pacchetto difensivo mentre poi serviranno anche uscite e poi potrebbero esserci una svolta sulla fascia dove un nome intriga particolarmente la società azzurra, ovvero Gutierrez del Girona.

Calciomercato Napoli, Gutierrez è il sogno del club partenopeo

Il calciomercato Napoli è appena cominciato e gli azzurri stanno rinforzando il pacchetto difensivo, priorità per il club partenopeo. Gutierrez del Girona vale circa 30 milioni di euro e sulle sue tracce ci sono anche Juventus e club inglesi ma secondo alcune indiscrezioni la società partenopea è pronta ad anticipare tutta la concorrenza.

Calciomercato Napoli News/ Zirkzee per liberare Osimhen, si avvicina Musah ed ecco De Bruyne (11 giugno 2025)

Insomma è un Napoli scatenato e non è finita qui perché arriveranno rinforzi anche nel reparto offensivo e quindi ora siamo solo all’inizio. Serve un vice Lukaku ed al momento il nome che più viene accostato agli azzurri è Lorenzo Lucca che, come riporta il giornalista di DAZN Orazio Accomando, sembra davvero molto vicino.

Occhio poi anche alla questione fasce offensive e in pole restano i nomi di Nusa del Lipsia e di Ndoye del Bologna ma in quest’ultimo caso i felsinei devono abbassare il proprio prezzo rispetto alle richieste. E insomma è un Napoli letteralmente scatenato e nei prossimi giorni potrebbero arrivare ulteriori nuovi annunci.