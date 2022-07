Calciomercato Napoli news/ De Laurentiis conferma l’addio di Mertens ma ecco Kim

Calciomercato Napoli news, il patron De Laurentiis esce allo scoperto

Il Napoli sta provando ad organizzare una rosa competitiva per affrontare la prossima annata calcistica che sta per cominciare tramite questi due mesi di calciomercato estivo. Tuttavia, i tifosi azzurri non sono sembrati molto contenti delle mosse effettuate dal club fino a questo momento se si pensa alla cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea ed i mancati rinnovi di contratto sia di Dries Mertens che di Lorenzo Insigne. Lo stesso allenatore Luciano Spalletti ha provato a predicare calma dal palco del ritiro di Dimaro nei giorni scorsi.

Il patron Aurelio De Laurentiis, come riporta Sport Mediaset, è uscito allo scoperto parlando in esclusiva a radio Kiss Kiss Napoli e, nell’intervista completa in onda questa sera alle 21, ha avuto modo di annunciare l’imminente arrivo del difensore Kim Min-Jae dal Fenerbahçe, ha parlato dell’interesse per Giovanni Simeone dell’Hellas Verona ed ha sottolineato come non sia stata trovata l’intesa con il belga Mertens per il suo ritorno ai piedi del Vesuvio.

Calciomercato Napoli news, le parole di Aurelio De Laurentiis a Kiss Kiss

Il numero uno del Napoli ha dunque fatto il punto sul calciomercato della sua squadra affermando: “Mertens non resterà a Napoli, Kim è vicino e Simeone è un giocatore che interessa.” Altri argomenti toccati dal presidente sono stati la campagna abbonamenti e la presentazione della nuova maglia, che avverrà in occasione della prossima amichevole in programma mercoledì contro i turchi del Adana Demirspor Kulübü.

