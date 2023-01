CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Demme resta in bilico, ecco Bereszynski e torna Contini

Calciomercato Napoli news, Salernitana interessata a Diego Demme

Il Napoli sta valutando come muoversi al meglio in questi giorni di calciomercato invernale tra innesti utili e qualche partenza per quei calciatori che preferirebbero trovare una nuova sistemazione. In questo senso rimane in bilico il posto di Diego Demme, finito ai margini della squadra a causa di un infortunio patito all’inizio della stagione che ha convinto i dirigenti partenopei ad escluderlo dalla lista per la Champions League.

I campani si reputano coperti in quella zona del campo e non disdegnerebbero dunque ricevere un’offerta allettante per il cartellino del tedesco, già finito nel mirino della Salernitana che però pare poco propensa a voler sborsare i 4 milioni di euro attualmente percepiti dal calciatore come ingaggio annuale. Possibile dunque una seconda parte di stagione da separato in casa per Demme, sotto contratto fino al giugno del 2024.

Calciomercato Napoli news, arrivano Bereszynski e Contini

In casa Napoli si è parlato molto con la Sampdoria in questo avvio di calciomercato se si pensa all’imminente ritorno ai piedi del Vesuvio di Nikita Contini, portiere che aveva già salutato la Campania con la formula del prestito negli scorsi anni. Dai blucerchiati di Genova è in arrivo pure Bartosz Bereszyński, trentenne polacco scambiato con Zanoli visto che quest’ultimo si adatta poco alle strategie attuate da Spalletti per il suo Napoli, oltre ad aver espresso la necessità di voler giocare con più continuità.

