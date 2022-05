Calciomercato Napoli news/ Spunta Deulofeu per l’attacco (ultime notizie)

Calciomercato Napoli, piace Gerard Deulofeu

Il Napoli ha salutato il suo capitano Lorenzo Insigne dopo 11 lunghe stagioni, ed ora cerca sostituti all’altezza nel prossimo calciomercato estivo per rafforzare il reparto offensivo. Sulla lista di Giuntoli si è aggiunto nelle ultime ore il nome di Gerard Deulofeu, seconda punta che in questo campionato ha brillato con la maglia dell’Udinese mettendo a segno 13 gol e realizzando 5 assist. Curiosità: il fantasista spagnolo è stato il primo numero 10 a segnare allo Stadio Diego Armando Maradona dopo il cambio nome dell’impianto, precedentemente conosciuto come Stadio San Paolo.

La città partenopea è dunque nel destino del classe ’94 e, da quanto ha dichiarato l’agente del calciatore Alberto Botines ai microfoni di Radio Marte, la destinazione sarebbe particolarmente gradita all’ex Milan. La squadra friulana valuta Deulofeu circa 10 milioni, cifra assolutamente alla portata delle casse di De Laurentiis. Ci sarà da vedere se il club azzurro vorrà spendere l’intera cifra o inserire qualche contropartita tecnica, come ad esempio Andrea Petagna, prima punta che ha trovato poco spazio in questa stagione. La fumata bianca, in ogni caso, sembra davvero possibile.

Calciomercato Napoli, azzurri su Cambiaso del Genoa

Il Napoli ha chiuso da poco l’affare Mathias Oliveira, arrivato dal Getafe in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni più bonus, ma non ha intenzione di fermarsi qui per quanto riguarda la corsia sinistra: il prossimo colpo di calciomercato degli azzurri, infatti, potrebbe essere Andrea Cambiaso. L’esterno si è messo in mostra questa stagione con la maglia del Genoa realizzando 1 gol e 4 assist, ma soprattutto dimostrandosi completo e moderno. La retrocessione dei Grifoni potrebbe facilitare il trasferimento dell’italiano classe 2000.

Il dubbio principale intorno a Cambiaso è il modulo: l’ex Empoli ha brillato giocando da esterno nel centrocampo a 5, con una squadra posizionata in campo con la difesa a 3. Quando a Genova è arrivato Blessin ed i rossoblù sono passati a 4 dietro il difensore ha perso il posto ed ha convinto poco. Difficilmente Spalletti cambierà assetto tattico, ma questo acquisto, nel caso dovesse concretizzarsi, potrebbe garantire alla formazione campana più imprevedibilità e diverse soluzioni. In ogni caso il giocatore ha ampi margini di crescita e può sviluppare nuove capacità.











