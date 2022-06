Calciomercato Napoli news/ Deulofeu più vicino. Fabian Ruiz, c’è la Juventus

Il calciomercato del Napoli è al momento in stand-by, ma la dirigenza partenopea lavora sottotraccia per regalare rinforzi a mister Luciano Spalletti nel più breve tempo possibile. L’obiettivo principale per l’attacco è Gerard Deulofeu, reduce da una stagione di altissimo livello con la maglia dell’Udinese. Dopo una frenata, i contatti tra le parti sono tornati frequenti e da Udine arrivano importanti novità.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero Veneto, l’Udinese chiede 20 milioni di euro per il cartellino del fantasista. Una cifra ritenuta eccessiva dagli azzurri, ma che potrebbe essere raggiunta attraverso i bonus. Lo spagnolo vuole il Maradona e l’intesa sull’ingaggio sarebbe già arrivata. Da scartare l’ipotesi di inserimento di contropartite tecniche. I friulani sono sulle tracce di Alessio Zerbin (9 gol in 31 partite con il Frosinone), ma si tratta di un’operazione parallela e svincolata dal dossier Deulofeu.

CALCIOMERCATO NAPOLI: FABIAN RUIZ PIACE ALLA JUVENTUS

Per quanto riguarda il calciomercato in entrata, il Napoli si appresta a regalare a Luciano Spalletti un innesto per la difesa. Parliamo di Leo Ostigard, centrale del Brighton reduce dal prestito al Genoa. Secondo quanto riferito da Sky Sport, gli azzurri hanno rilanciato a 5 milioni di euro più bonus. Una cifra che potrebbe soddisfare la compagine di Premier League. Novità sul futuro di Fabian Ruiz: La Stampa conferma che la Juventus è pronta a lanciare l’assalto per il centrocampista spagnolo, in scadenza 2023. Ma non solo: i bianconeri sarebbero pronti a inserire nella trattativa il cartellino di Rovella, al rientro dal prestito al Genoa. Per quanto riguarda Andrea Petagna, Radio Kiss Kiss Napoli riporta che sono due le squadre sulle tracce dell’attaccante: parliamo di Monza e Torino. Infine, le ultime notizie sul futuro di Dries Mertens: secondo Il Mattino, l’attaccante belga sembra essere disposto a rinunciare a 2 milioni di euro per restare al Maradona.

