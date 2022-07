CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Deulofeu si avvicina, Spalletti: “Mi fido del club”

Calciomercato Napoli news, le parole di mister Luciano Spalletti

Il Napoli è in cerca di rinforzi in questa sessione di calciomercato estivo per affrontare al meglio la stagione che sta per cominciare. Come riporta il sito del club, l’allenatore azzurro Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni commentando pure i rumors su Paulo Dybala, che nella notte ha accettato la proposta della Roma: “Certamente stiamo pensando a qualche integrazione della rosa, ma il mercato ci dice che molti colpi verranno fatti all’ultimo momento visto il periodo lungo in cui incidono le trattative. Io mi fido assolutamente della Società per le operazioni che andremo a fare. È chiaro che i tifosi hanno voglia di vedere qualità. Noi abbiamo un solo mezzo a disposizione, quello di mostrare personalità e tecnica quando entriamo in campo.”

Il tecnico di Certaldo ha parlato anche della situazione di Matteo Politano, dato da molti in uscita dai campani: “Io non so perché vogliate far diventare un caso quello di Matteo. Se Politano rimane e ci dà il suo contributo importante come l’anno scorso, noi siamo tutti contenti.” Lo stesso procuratore di Politano aveva parlato della possibilità di partire visto l’interesse di diversi club nei suoi confonti come ad esempio il Valencia.

Calciomercato Napoli news, Gerard Deulofeu vicino agli azzurri

Il Napoli prova dunque ad inserire nuovi elementi che possano fare la differenza in questi mesi di calciomercato. Negli ultimi giorni i partenopei sembrano essersi avvicinati parecchio a Gerard Deulofeu dell’Udinese e, secondo quanto riportato da Il Mattino, i bianconeri friulani avrebbero accettato la proposta dei campani da 16 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Lo spagnolo dovrebbe venire a guadagnare due milioni di euro all’anno ai piedi del Vesuvio.

