Calciomercato Napoli News/ Di Lorenzo a vita. Maxime Lopez strizza l’occhio agli azzurri… (6 luglio 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: DI LORENZO RINNOVA

Il calciomercato Napoli continua ad essere uno dei più caldi. Nel recente incontro tra Aurelio De Laurentiis e il nuovo tecnico Rudi Garcia è stato fatto il punto della situazione e, quindi, sono attese novità a stretto giro. La situazione legata ad Osimhen continua a tenere banco, così come l’arrivo del sostituto di Kim.

Ma prima dei nomi nuovi il club partenopeo ha blindato il suo capitano: Giovanni Di Lorenzo ha raggiunto l’accordo per il suo nuovo contratto che avrà scadenza nel 2028, quando avrà 35 anni. Di fatto un contratto a vita, proprio come voleva il terzino ex Empoli, molto legato alla città e al club. Per il difensore un contratto da circa tre milioni di Euro netti a stagione.

A CENTROCAMPO TANTE OPZIONI

Calciomercato Napoli: tra le priorità della dirigenza azzurra c’è un centrocampista da regalare a Rudi Garcia. Il tecnico, in particolare, ha chiesto di poter avere a disposizione centrocampisti di qualità e polivalenti in grado di giocare sia nel consueto 4-3-3 che nel 4-2-3-1 che verrà provato nel corso del ritiro estivo. Gli azzurri seguono con interesse Maxime Lopez legato al Sassuolo fino al 2025 che, nelle scorse ore, si è di fatto auto-candidato: “Mi piace molto un club del sud che mi ricorda Marsiglia” le parole rilasciate a “Le Media Carrè”.

Ma non finisce qua perché nel mirino dei partenopei è finito anche un calciatore che, di recente, ha lasciato il Milan. Si tratta di Aster Vranckx, non riscattato dai rossoneri e pertanto rientrato in Germania al Wolfsburg. Il belga, sbarcato a Milano nella scorsa estate in prestito, ha faticato ad imporsi alla corte di Stefano Pioli dove ha collezionato appena 9 partite in campionato. Troppi, quindi, i 12 milioni di Euro per riscattarlo. Si potrebbe, quindi, aprire una trattativa con il Napoli a cifre più contenute.











