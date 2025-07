Calciomercato Napoli news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Il Bologna non svende Beukema e Ndoye 2 luglio

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, NDOYE E BEUKEMA ANCORA DA CHIUDERE

Il calciomercato Napoli è più che mai attivo a giudicare dalle indiscrezioni e dalle dichiarazioni delle ultime ore. I campani continuano a inseguire due obiettivi in particolare in modo tale da sistemarsi sia in attacco che in difesa, accontentando al tempo stesso le richieste del tecnico Antonio Conte in vista della nuova annata calcistica 2025/2026 in cui si cercherà di bissare i risultati ottenuti recentemente.

I nomi più caldi in orbita napoletana rimangono quindi quelli di Sam Beukema e Dan Ndoye, entrambi sotto contratto con il Bologna. Sull’attaccante si registra la concorrenza dei tedeschi del Borussia Dortmund così come dei londinesi del Crystal Palace sebbene l’intenzione dello svizzero sarebbe quello di vestire la maglia napoletana nell’immediato futuro. Essendo prevalentemente un esterno d’attacco, il suo arrivo non precluderebbe l’acquisto di Darwin Nunez del Liverpool.

In ogni caso il direttore sportivo Manna deve ancora convincere i rossoblu a cedere entrambi i giocatori. Per il difensore si è inoltre parlato di una valutazione da addirittura 40 milioni di euro, spingendo il Napoli a mantenere aperte altre piste così da avere alternative su cui puntare in caso di fumata nera. Sull’argomento è inoltre intervenuto pure Marco Di Vaio, direttore sportivo degli emiliani.

Il dirigente dei felsinei, interpellato in esclusiva da Tuttosport, ha voluto evidenziare senza mezzi termini che la società non sarà disposta a svendere i propri tesserati visto che la valutazione effettuata per i loro cartellini deriva dal rendimento offerto in campo nelle ultime stagioni. Sempre Di Vaio ha spiegato inoltre che l’intesa per questi trasferimenti sarebbe ben lontana dall’essere trovata dopo alcuni pourparler iniziali che non hanno avuto seguito.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, CHI PARTE CON RAFA MARIN

Il calciomercato Napoli è attivo anche in uscita, sfoltendo la rosa così da non avere più giocatori scontenti del loro scarso utilizzo o comunque non impiegati in maniera continuativa dal tecnico Conte e quindi esclusi dall’elenco degli elementi indispensabili. In cima alla lista c’è il nome di Rafa Marin, ormai vicinissimo al trasferimento al Villarreal ma lo spagnolo, che tornerà in Patria dopo appena una stagione e sole sei presenze complessive, è in compagnia di altri colleghi.

Sia Cyril Ngonge che Giovanni Simeone potrebbero infatti presto salutare gli azzurri per sposare la causa del Torino, dove mister Baroni vorrebbe averli per il proprio reparto avanzato. Un italiano che potrebbe rifare le valigie è infine Alessandro Zanoli, il quale ha vissuto due avventure in prestito con la Salernitana prima ed il Genoa poi di recente poichè finito nei radar del Bologna, società con la quale i partenopei vorrebbero fare affari come abbiamo evidenziato in precedenza.