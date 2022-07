CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Diallo più che Kim in difesa e Mertens chiede un aumento

Calciomercato Napoli news, Abdou Diallo sorpassa Kim per la difesa

Il Napoli sta cedendo Kalidou Koulibaly al Chelsea in queste ore di calciomercato estivo ed i dirigenti sono al lavoro per consegnare a mister Luciano Spalletti un difensore in grado di sostuire il senegalese nel migliore dei modi in vista della stagione che sta per cominciare. Negli ultimi giorni il profilo emerso in orbita partenopea in questo senso pare essere quello di Kim Min-jae, venticinquenne di proprietà del Fenerbahçe promosso dal tecnico di Certaldo che al riguardo ha affermato “È un giocatore da Napoli e da Champions League”.

Stando alle indiscrezioni più recenti però, sulle tracce del sudcoreano si segnala la forte presenza del Rennes che potrebbe presto tesserarlo. Per questa ragione il Napoli starebbe virando su un altro calciatore che milita in Ligue 1 e cioè Abdou Diallo del Paris Saint-Germain. Accostato pure al Milan, oltre a Diallo i campani monitorano le situazioni di Eric Bailly del Manchester United e di Pape Abou Cissé dell’Olympiakos.

Aspettando di conoscere chi sarà il nuovo difensore centrale del Napoli, prosegue il tormentone di calciomercato relativo a Dries Mertens. Il belga è rimasto svincolato dal primo di luglio non avendo trovato un accordo per il prolungamento del suo contratto con i partenopei e, nonostante l’interesse dell’Anversa oltre ai rumors riguardanti la Lazio, l’attaccante desidererebbe tornare a vestire la maglia azzurra. Stando a quanto emerso recentemente però Mertens avrebbe rifiutato la proposta da 2,5 milioni di euro presentatagli chiedendo piuttosto un aumento di stipendio rispetto appunto a quanto offertogli da De Laurentiis e Giuntoli.

