CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DUE DIFENSORI NEL MIRINO

Nella grande attesa scudetto, il calciomercato Napoli continua a muovere i suoi fili per la prossima stagione: il tema non indifferente sarà quello di provare a convincere Antonio Conte a rimanere almeno per un altro anno, e questo lo si potrà fare soltanto dimostrando di poter migliorare sensibilmente la squadra mettendo a diposizione un buon budget per le operazioni in entrata. Un reparto che sicuramente il Napoli ha bisogno di sistemare è la difesa: quest’anno Conte è finito a giocare con Mathias Olivera adattato al centro avendo perso sia Alessandro Buongiorno e Juan Jesus, anche se probabilmente il non aver mai dato fiducia a Rafa Marin è una responsabilità dell’allenatore.

Calciomercato Napoli News/ Il nuovo portiere è un big dalla Premier League!

Sia come sia, Giovanni Manna sta studiando profili utili al calciomercato Napoli e uno sarebbe quello di Sam Beukema: l’olandese ha vinto la Coppa Italia con il Bologna, è cresciuto parecchio nella sua esperienza in Serie A e dunque potrebbe fare al caso del Napoli, anche se su di lui ci sono altre squadre tra cui il Milan, soprattutto se Vincenzo Italiano dovesse diventare il nuovo allenatore, e l’Inter che già da tempo avrebbe individuato in Beukema il rinforzo ideale per la difesa. Potrebbe essere una corsa contro il tempo e con un’asta al rialzo, al Napoli piacciono anche Lewis Ferguson e Riccardo Orsolini e questo potrebbe aprire una corsia preferenziale a Manna.

Calciomercato Napoli News/ Manna studia un doppio colpo dall'Udinese, con sconto (oggi 15 maggio 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, UN RITORNO DALLA PREMIER LEAGUE?

L’altro difensore che il calciomercato Napoli starebbe concretamente valutando risponde invece al nome di Jakub Kiwior, e anche qui dobbiamo dire che non è certamente una novità: il polacco si era affermato nello Spezia di Thiago Motta, dimostrando di poter giocare sia al centro del reparto arretrato che come frangiflutti davanti alla difesa. Era stato venduto all’Arsenal, dove dopo qualche difficoltà iniziale è riuscito a ritagliarsi i suoi spazi: titolare nella semifinale di Champions League, Mikel Arteta lo ha utilizzato spesso anche come terzino sinistro, e questo ovviamente è un punto in più per chi voglia metterlo in squadra.

Calciomercato Napoli News/ Quasi fatta per il terzino, un super colpo dal Liverpool!

Anche negli anni precedenti il Napoli è sempre stato molto attento ad un’eventuale partenza di Kiwior; il polacco era finito nel mirino della Juventus quando Thiago Motta era andato alla Continassa, piace parecchio anche all’Inter così come ad altre società e potrebbe decidere di proseguire la sua avventura in Premier League, anche se non necessariamente con la maglia dell’Arsenal. Un Napoli campione d’Italia sarebbe l’ideale per ripartire? Forse, ma bisognerebbe vedere se Kiwior avrebbe la maglia da titolare: in questo momento Buongiorno è anche giustamente intoccabile e anche Amir Rrahmani si è dimostrato importantissimo per la squadra partenopea, alla fine il calciatore farà le sue valutazioni.